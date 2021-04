El condado de Pasco abrirá el registro para los campamentos de verano modificados el sábado

Getty Premium Image – WFLA Use Only

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Parques, Recreación y Recursos Naturales del Condado de Pasco ha anunciado planes para un programa de campamento de verano modificado para niños de 5 a 13 años.

El campamento diurno de verano de Pasco Parks se llevará a cabo de lunes a viernes de 9 am a 5:30 pm a partir del 14 de junio hasta el 30 de julio.

La inscripción se abre el sábado 10 de abril a las 10 am para el programa completo y el lunes 12 de abril a las 10 am para los programas parciales, pero solo los residentes de Pasco podrán inscribirse en esos horarios. Los residentes que no sean de Pasco pueden registrarse para los espacios restantes del campamento de verano a partir del sábado 17 de abril a las 10 am

Hay una serie de medidas de seguridad para reducir la propagación de COVID-19. Los niños deben usar cubiertas para la cara y someterse a controles de temperatura antes de que puedan ingresar al campamento.

Puede registrarse y encontrar más información en el sitio web del condado.