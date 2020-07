El condado de Hillsborough envía un número récord de boletas por correo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – La temporada de elecciones está sobre nosotros, pero la pandemia está cambiando la forma en que las personas votan.

El Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough, Craig Latimer, dijo que el condado comenzó a enviar 290,000 boletas por correo el jueves.

“La mayor cantidad que hemos enviado”, dijo Latimer. “Así que estamos realmente entusiasmados con eso. Hemos aumentado. Tenemos el equipo para hacer esto”.

Latimer dijo que generalmente 1/3 de los votantes de Hillsborough votaron por correo en las recientes elecciones de Florida.

Pero en marzo, cuando la pandemia de coronavirus apenas comenzaba a extenderse por Florida y EE. UU., Ese porcentaje aumentó a 54% . La participación electoral disminuyó más del 25% en comparación con la preferencia primaria presidencial de 2016 .

Cinco meses después de la pandemia, Latimer espera que el voto por correo sea aún más popular de lo habitual. Él y otros supervisores de elecciones en todo el estado han promovido la votación por correo como la opción más segura y rápida.

“La votación en persona será más lenta”, dijo Latimer. “Vamos a distanciarnos socialmente, nos aseguraremos de que no tengamos demasiadas personas en el centro de votación al mismo tiempo. Verás esa línea que has estado esperando en la tienda de comestibles”.

El presidente Donald Trump votó por correo en Florida, a pesar de afirmarlo varias veces que es una “estafa” y “aumenta el riesgo de delincuencia”.

“Hay una tremenda evidencia de fraude cada vez que tiene boletas por correo”, dijo Trump en un mitin el mes pasado en Phoenix.

De hecho, hay poca evidencia para apoyar el reclamo del presidente.

La Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador, enumera 5 casos en Florida en los últimos 5 años en su base de datos de Casos de Fraude Electoral , y no todos resultaron o habrían resultado en votos fraudulentos contados.

Una investigación del Washington Post encontró que 16 funcionarios de Trump votaron por correo, incluido el presidente, el vicepresidente Mike Pence, y la nativa de Tampa, Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

” [President Trump] apoya la votación por correo por una razón, cuando tiene una razón por la que no puede estar presente”, dijo McEnany.

Latimer, quien también es presidente de los Supervisores Electorales de Florida, dijo que los votantes no necesitan una razón.

“No hemos tenido una excusa para votar por correo en Florida desde 2002”, dijo Latimer. “Así que esto no es nuevo para nosotros. Lo que es nuevo para nosotros es un poco más de volumen”.

Latimer también dijo que existen salvaguardas contra el voto fraudulento por correo.

“Solo un votante registrado puede solicitar una boleta de votación por correo”, dijo Latimer. “No los enviamos de ninguna manera. Cuando recibas esa boleta, tendrás que firmar el juramento en la parte posterior. Esa firma se compara con la firma que ya tenemos en el archivo. Hay un proceso en el que puede remediar eso … pero no se contará hasta que obtengamos la firma de ese votante en ese juramento y esa boleta “.

La primaria de Florida es el martes 18 de agosto. Los votantes deben registrarse para votar antes del 20 de julio para ser elegibles.

Una vez que los votantes están registrados, tienen hasta el 8 de agosto para solicitar una boleta por correo si así lo desean.

Vea el programa político semanal 8 On Your Side de Battleground Florida todos los domingos por la mañana a las 9:30, justo antes de Meet the Press .

ÚLTIMAS NOTICIAS: