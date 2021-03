El comité de la Cámara de la Florida aprueba la ley de lucha contra el desorden público

Florida Gov. Ron DeSantis speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) Friday, Feb. 26, 2021, in Orlando, Fla. (AP Photo/John Raoux)

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News Services / WFLA) – La Ley de Lucha contra el Desorden Público, conocida como HB 1 porque es una de las principales prioridades de los líderes legislativos, aprobó su comité final el miércoles por la tarde.

La ley de Lucha contra el Desorden Público fue aprobada por su último comité de la Cámara 14-7 por las líneas del partido.

La medida despejará el camino para una votación del pleno de la Cámara, pero la legislación continúa generando controversia.

Los opositores argumentan que el proyecto de ley es un ataque a los derechos de la Primera Enmienda, pero los partidarios afirman que protegerá a la aplicación de la ley y evitará el desorden público visto en el Capitolio de los Estados Unidos y en todo el país el año pasado.

Antes de la reunión final, la representante estatal Fentrice Driskell habló en una pequeña manifestación contra el proyecto de ley frente al Capitolio.

“No necesitamos este proyecto de ley que tendrá un efecto paralizador sobre los manifestantes. No necesitamos este proyecto de ley que pisoteará nuestros derechos de la primera enmienda. No necesitamos esta extralimitación por parte de nuestro gobierno estatal que trata de decirle a nuestras ciudades lo que pueden y no pueden hacer con los dólares de los impuestos que los residentes de esas ciudades los eligieron como mayordomos. No necesitamos este proyecto de ley que nos dividirá y no hace nada para hacernos más seguros ”, dijo Driskell.

La legislación se enfrenta a un viento en contra en el Senado estatal, donde aún no se ha programado para la primera de las tres reuniones del comité.

Uno de esos comités está presidido por un demócrata.

La legislación también permitiría a los ciudadanos presentar una petición a la Oficina del Gobernador si su gobierno local toma medidas para reducir los fondos para la aplicación de la ley.

Los opositores ven el proyecto de ley como una ofensiva contra el movimiento de justicia racial impulsado por la muerte de George Floyd, pero el gobernador DeSantis se mantiene alerta con su afirmación de que la legislación no se trata de política.

“En el momento en que empiece a volverse violento o ataque a las fuerzas del orden, lo haremos absolutamente responsable”, dijo el gobernador Ron DeSantis.