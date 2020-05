El comentario del gobernador DeSantis sobre solicitudes de desempleo 'incompletas' molesta a los residentes de Tampa Bay

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Las frustraciones se están acumulando de aquellos en Tampa Bay que todavía esperan alivio de desempleo después de los comentarios del gobernador Ron DeSantis el viernes por la tarde en un intercambio con un periodista.

En una conferencia de prensa en Jacksonville, el periodista le dijo al gobernador que había tenido noticias de personas que solicitaron asistencia por desempleo a mediados de marzo y que no le habían pagado.

“Puedo decirle que (el Departamento de Oportunidades Económicas) pasa por esto, y 9 de cada 10 veces la solicitud está incompleta”, dijo el gobernador DeSantis. “Y creo que si ha solicitado en ese período de tiempo, y su solicitud está completa y reúne los requisitos, creo que se ha pagado al 99.99% de esas personas”.

Feeling failed by the unemployment system? 8 On Your Side is putting together a list of names of people waiting for their benefits to send to Gov. DeSantis and the DEO.

If you have been waiting for 30 days or more on unemployment benefits, please fill out this Google form. 8 On Your Side’s Victoria Price will be delivering it to the governor.

8 On Your Side habló con dos televidentes que todavía esperan beneficios de desempleo que dicen estar molestos por los comentarios del gobernador que culpan a los solicitantes.

“Cuando no llenas algo, te da una caja roja, no te deja ir más allá”, dijo Fay Helminski de Spring Hill. “Así que tengo idea de cómo dice que dejamos las cosas afuera”.

Helminski le dijo a 8 On Your Side que nunca recibió una explicación de DEO sobre lo que podría haber faltado en su solicitud. Helminski dijo que solicitó el desempleo el 1 de abril, dos días después de perder su trabajo vendiendo anuncios para un periódico.

“¿Has recibido alguna ayuda del gobierno estatal o federal para lidiar con la falta de trabajo?” 8 On Your Side preguntó a Helminski.

“Nada, absolutamente nada y cada vez que veo al gobernador DeSantis, sabes que es muy frustrante porque siento que simplemente lo están presionando”, dijo.

Bonnie Martin trabaja como contratista para una firma de abogados de Tampa que maneja ejecuciones hipotecarias. La congelación del gobernador en ejecuciones hipotecarias acaba de extenderse hasta el 2 de junio.

“El bufete de abogados no tenía ningún trabajo para darme”, dijo Martin, “y básicamente cerró durante este tiempo”.

Martin dijo que presentó la solicitud tres veces, pero aún no ha recibido los beneficios que el gobierno federal puso a disposición a través de la Ley CARES para contratistas independientes como ella.

“Cómo podría decir que cree que el 99.9 por ciento de los que han solicitado el desempleo han sido pagados y que aquellos que no lo tienen por su propia culpa, eso realmente me enoja”, dijo Martin.

Tanto Martin como Helminski dijeron que quieren que 8 On Your Side comparta sus nombres con el gobernador.

“Me encantaría que el gobernador DeSantis se sentara con cinco o seis de nosotros a quienes no se les ha pagado y que tenga a alguien de DEO que sepa lo que están haciendo para buscarlo mientras estamos sentados allí y ayudarnos”, dijo Helminski.

Hasta el 14 de mayo, los funcionarios de DEO dijeron que habían pagado a 741,997 demandantes un total de más de $ 1.86 mil millones.

MÁS SOBRE EL DESEMPLEO DE LA FLORIDA