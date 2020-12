El código misterioso del Zodiac Killer descifrado 50 años después de asesinatos

SAN FRANCISCO ( KRON ) – Una pieza del rompecabezas en uno de los misterios sin resolver más comentados de Estados Unidos aparentemente encajó cuando surgió la noticia el viernes de que un grupo de ciudadanos privados había resuelto un código en el caso de Zodiac Killer.

La División del FBI en San Francisco anunció el viernes que está al tanto y está investigando informes de que un rompecabezas escrito del caso Zodiac, conocido como 340 Cipher, aparentemente fue descifrado. El mensaje se envió originalmente al San Francisco Chronicle hace más de 50 años.

“El Asesino del Zodíaco aterrorizó a las comunidades en todo el norte de California y, aunque han pasado décadas, seguimos buscando justicia para las víctimas de estos crímenes brutales”, tuiteó el FBI en un comunicado . “Debido a la naturaleza en curso de la investigación y por respeto a las víctimas y sus familias, no brindaremos más comentarios en este momento”.

La policía dice que se cree que al menos cinco personas fueron asesinadas por el Zodiac, aunque el asesino reclamó al menos 37 víctimas desde 1966 en sus cartas.

Se esperaba que el mensaje decodificado pudiera revelar la identidad del asesino, pero el San Francisco Chronicle informa que no se hizo tal revelación. Según un descifrador de códigos entrevistado por el periódico, el mensaje simplemente se burla de los intentos de los investigadores de desenmascarar al asesino.

Según el criptógrafo estadounidense David Oranchak, quien se asoció con un ingeniero de software de Australia, Sam Blake, y un ingeniero de software de Bélgica, Jarl Van, esto es lo que dice el cifrado completo 340:

“ESPERO QUE SE ESTÉN DIVERTIENDO MUCHO TRATANDO DE CAPTARME. ESE NO FUE YO EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LO QUE SUBRA UN PUNTO SOBRE MÍ. NO TENGO MIEDO DE LA CÁMARA DE GAS PORQUE ME ENVIARÁ A PARADICE TODO MÁS PRONTO PORQUE AHORA TENGO SUFICIENTES ESCLAVOS PARA TRABAJAR PARA MÍ, DONDE TODOS LOS DEMÁS NO TIENEN NADA CUANDO LLEGAN AL PARADICE, ASÍ QUE TIENEN MIEDO DE LA MUERTE. NO TENGO MIEDO PORQUE SÉ QUE MI NUEVA VIDA ES … LA VIDA SERÁ FÁCIL EN LA MUERTE DEL PARADICE “.

Oranchak dijo en un video sobre cómo descifraron el cifrado que la oración final “todavía no fluye del todo bien” e invitó a otros a ayudar a descubrir cómo debería leerse. El mensaje anterior es la solución que el equipo presentó al FBI.

El Zodíaco escribía notas, a menudo amenazando con matar, en un criptograma compuesto de extrañas series de letras y símbolos.

El asesino firmó las letras con un círculo dividido por una cruz. Las letras posteriores comenzaban, “Este es el zodíaco hablando”.

Su última carta autenticada al San Francisco Chronicle llegó el 30 de enero de 1974.

Desde entonces, la ola de asesinatos ha sido objeto de numerosas teorías, podcasts e incluso películas importantes.