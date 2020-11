El campeón del Super Bowl tiene matorrales y bata de laboratorio consagrados en el Salón de la fama del fútbol americano profesional

CANTON, Ohio ( WDAF ) – Independientemente de cómo transcurra el resto de su carrera futbolística en el campo, el base de los Kansas City Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif, ha alcanzado el estatus de Pro Football Hall of Fame por su trabajo como médico.

Duvernay-Tardif fue noticia en julio cuando optó por salir de la temporada 2020 de la NFL y puso a trabajar su formación médica, ayudando en la primera línea en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

El sábado, el Pro Football Hall of Fame exhibió su uniforme médico y su bata de laboratorio de su trabajo en un centro de cuidados a largo plazo en Quebec en su Galería Pro Football Today.

Duvernary-Tardif obtuvo su doctorado en medicina de la Universidad McGill en 2018, convirtiéndose en el primer jugador activo de la NFL en obtener un título médico . Comenzó como guardia derecho para los Chiefs en el Super Bowl LIV, durante el cual la franquicia ganó su segundo título con una victoria 31-20 sobre los 49ers de San Francisco.

Fue el primer jugador en optar por no participar en la temporada 2020 y dijo que su experiencia en la lucha contra la pandemia no le dejó otra opción.

“Dada la crisis sanitaria mundial que estamos experimentando actualmente, la NFL y la NFLPA han acordado importantes protocolos de salud y seguridad para proteger a los jugadores”, dijo. “No tengo ninguna duda de que el personal médico de los Chiefs ha elaborado un sólido planee minimizar los riesgos para la salud asociados con COVID-19, pero algunos riesgos permanecerán “.

Duvernary-Tardif explicó por qué decidió tomar la opción de exclusión negociada por la NFL y la NFLPA para la temporada 2020.

“Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo que es correcto para mí personalmente”, dijo. “Estar en primera línea durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas en nuestro sistema de salud. No puedo permitirme potencialmente transmitir el virus en nuestras comunidades simplemente por practicar el deporte que amo. Si debo correr riesgos, lo haré cuidando a los pacientes “.

Duvernay-Tardif firmó un contrato por cinco años y $ 41 millones con los Chiefs en 2017.