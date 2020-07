El bufete de abogados St. Pete ofrece libre albedrío para los maestros que regresan a la escuela en medio del aumento de coronavirus

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Mientras los maestros de Tampa Bay continúan expresando sus preocupaciones acerca de regresar al aula el próximo mes en medio de la pandemia de coronavirus, un bufete de abogados local está ofreciendo proporcionarles un libre albedrío.

Gallagher and Associates Law Firm, PA, publicó en Facebook el martes que proporcionaría testamentos en vida o instrucciones anticipadas de forma gratuita a los “maestros obligados involuntariamente a regresar al aula”.

“Si bien estamos de acuerdo con los expertos médicos en que es prematuro reabrir las escuelas en esta zona caliente de Tampa Bay, queremos hacer nuestra parte para ayudar a los maestros que se ven obligados a regresar”, dijo la publicación de Facebook del bufete de abogados.

8 Jeff Patterson de On Your Side habló con el abogado Charles Gallagher el martes.

Gallagher escuchó una historia sobre tres maestros que volvieron a trabajar en Arizona para un proyecto.

Los tres maestros contrataron COVID-19, y una mujer murió.

Le dio la idea de ofrecer libre albedrío para los maestros que volvieran al trabajo.

“Solo pensé, ‘Dios mío, existe esta necesidad y podemos ayudar, definitivamente queremos ayudar'”, dijo.

“No es físicamente posible, con el espacio que tienen logísticamente, distanciarse y físicamente no es posible que estén separados de otros maestros, otros niños”.

El comisionado de educación de Florida firmó una orden de emergencia a principios de este mes diciendo que todos los distritos del estado deben reabrir en agosto y proporcionar servicios completos a los estudiantes al menos cinco días a la semana. La mayoría de los distritos permiten que las familias elijan si desean enviar a sus hijos a clases en persona o continuar aprendiendo en línea.

Varios distritos escolares, incluidos Hillsborough , Pinellas y Pasco , exigirán máscaras para los miembros del personal y los estudiantes que regresen a las aulas.

Sin embargo, muchos maestros han expresado su preocupación por regresar a la escuela en persona, ya que los casos de coronavirus continúan aumentando en Florida .

“Creo que recibirá muchas llamadas telefónicas para ser honesto”, dijo la maestra Michelle Gibson.

“No tengo [a will] , nunca pensé realmente en eso, tan joven como soy, que necesitaría, quiero decir, tal vez necesite pensar en eso”.

“Niños en el jardín de infantes, primer, segundo, tercer grado, pidiéndoles que usen una máscara, pidiéndoles cumplimiento durante todo el día, pidiéndoles a los niños que regresan a la escuela en edad de jardín de infantes que no se abrazen y digan: ‘Yo te he extrañado todo este tiempo, “eso es simplemente imposible”, dijo Gallagher.

Los maestros del condado de Pinellas se reunieron afuera del distrito escolar el martes por la mañana para protestar contra el regreso a las aulas.

“Estamos pidiendo un regreso virtual a la escuela y que, cuando finalmente regresemos, regresemos con 14 días sin casos nuevos”, dijo la maestra de secundaria, la Dra. Christy Foust. “Los docentes no ignoran el hecho de que, para algunos de nuestros estudiantes más vulnerables, el aprendizaje virtual no es el más equitativo, pero nuestra perspectiva al respecto es que los queremos vivos. No tienen oportunidad de saber si están muertos o en la UCI “.

Al menos dos distritos escolares de Tampa Bay hasta ahora también han pospuesto el inicio de sus años escolares. Las Escuelas Públicas del Condado de Polk acordaron el martes por la mañana retrasar el inicio del próximo año escolar por al menos dos semanas.

“Estamos avanzando hacia arriba con el aumento de los casos de COVID-19, no solo en el estado sino también aquí en el condado de Polk”, dijo la superintendente Jacqueline Byrd. “En este momento, no creo que sea seguro reabrir físicamente las escuelas en agosto”. . 10. ”

La Junta Escolar del Condado de Sarasota luego votó por unanimidad para cambiar la fecha de inicio de la escuela del 10 al 31 de agosto.

