El alguacil del condado de Pinellas actualiza la política de orden de registro a raíz de incidentes nacionales de alto perfil

LARGO, Fla. (WFLA) – El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, anunció el martes que su agencia cambió la forma en que entrega las órdenes de registro.

Se produce inmediatamente después de incidentes de alto perfil en Estados Unidos, incluida la muerte de Breoanna Taylor, una mujer de Kentucky asesinada a tiros cuando la policía entregó una orden judicial en la casa de su novio.

“La preservación de la vida y la mitigación del daño a los miembros u ocupantes y al público en general son consideraciones primordiales al decidir cómo entregar una orden de registro”, dijo el alguacil durante una conferencia de prensa.

Gualtieri espera que los cambios reduzcan el riesgo para todos los involucrados.

A partir del 1 de septiembre, el alguacil anunció que los agentes deben realizar vigilancia para ver quién vive en una casa o negocio y con qué frecuencia van o vienen.

Los diputados no pueden pasar por una llamada “entrada dinámica”, donde usan la fuerza para entrar, a menos que sea completamente necesario, dijo.

Una vez que un sospechoso abandona un lugar, debe ser arrestado fuera del lugar, dijo Gualtieri. Luego, los oficiales pueden entregar la orden de registro en el lugar vacío.

Hizo hincapié en que las órdenes de arresto no se utilizan en Florida. Ese fue el tipo de orden emitida durante el caso Taylor, según muestran los informes.

“Por lo que cualquier preocupación de que la gente tiene en el Estado de Florida para no permitir que éstos juez emitida sin tocar orden de [s] , que no pueden pasar aquí en la Florida. El Tribunal Supremo de Florida ha dicho que no hay base para ellos”, los reporteros sheriff dijo .

En el caso de Taylor, su novio, Kenneth Walker, disparó contra los agentes, según los informes, pensando que eran intrusos. Contraatacaron golpeando a Taylor, según los informes.

“Se negaron a contestar cuando les gritamos, ‘¿quién es?'”, Dijo Walker. “Quince minutos después, Breonna murió por una lluvia de disparos policiales y yo estaba bajo custodia policial”.

Gualtieri enfatizó que las órdenes de registro normalmente se entregan por cuestiones de drogas.

“La vida de nadie vale las drogas”, dijo. No vale la pena que nadie se lastime o muera por eso “.

