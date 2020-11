El alcalde de Madeira Beach pide a los comisionados del condado que ayuden a sacar arena de John Pass

MADEIRA BEACH, Fla. (WFLA) – El alcalde de Madeira Beach, John Hendricks, pidió ayuda a los comisionados del condado de Pinellas con la arena que llega a John’s Pass. El alcalde dijo que la arena está bloqueando los desagües, creando peligros para la seguridad e impactando a las empresas.

La reportera de la Oficina del Condado de Pinellas, Christine McLarty, se acercó al condado para averiguar si están dispuestos a ayudar.

“Estoy aquí para agradecerle lo que ha hecho y para pedir su ayuda continua en esto”, dijo Hendricks a los comisionados del condado de Pinellas en la reunión de la junta del martes.

El alcalde Hendricks dijo que se han realizado varios estudios sobre el problema de la arena que fluye hacia John’s Pass, pero esperan que el próximo estudio defina el problema y arroje luz sobre una solución.

“Ojalá podamos elaborar un plan juntos. Necesitamos la ayuda de su gente técnica y financieramente”, dijo el alcalde Hendricks.

“El alcalde pidió ayuda técnica y financiera del condado, ¿es eso algo que están discutiendo?” McLarty preguntó el miércoles al administrador del condado de Pinellas, Barry Burton.

“Me comprometí con [some financial] ayuda [some financial] y con el estudio”, respondió Burton.

Continuó diciendo que el condado está cumpliendo y acordó dirigir el estudio y pagar parte de la factura de $ 30,000.









Sin embargo, Burton dijo que hay seis agencias involucradas y quiere que ellas también paguen su parte. Burton dijo que las agencias involucradas son la ciudad, el condado, F-DOT, Hubbards Marina, un dueño de una propiedad privada y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.

Dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Ya dijo que no ayudarán financieramente.

“Dijeron que no tienen un programa para eso, por lo tanto no van a contribuir”, agregó Burton y agregó que el proyecto es importante. “Esta es una gran atracción turística, un motor económico para el condado que sin duda contribuye a la calidad de vida”, dijo Burton.

Burton dijo ahora, esperamos el estudio.

“El estudio realmente habla de una solución a largo plazo”, dijo Burton.

El alcalde Hendricks dijo a 8 On Your Side que está encantado de que el condado esté de acuerdo en ayudar financieramente, y lo calificó de “un gran negocio”.

El estudio estará completo en seis meses. 8 On Your Side permanecerá en la historia.