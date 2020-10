El Aeropuerto Internacional de Tampa amplía el programa de pruebas COVID-19 para pasajeros

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) - En este momento, un montón de anillos antiguos por valor de miles de dólares están en manos de un ladrón, y la policía de St. Pete necesita su ayuda para localizar al hombre que los robó.

8 On Your Side fue a la tienda en la cuadra 2400 de MLK Street North el miércoles para hablar con el propietario, quien está frustrado y dijo que esto no podría haber sucedido en peor momento.