Edward Graziano regresa tras las rejas luego de violar la libertad condicional

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Edward Graziano, de 64 años, vuelve a estar tras las rejas, acusado de violar su libertad condicional. El nombre Graziano está asociado con la traición y la tragedia que se remontan a agosto de 2007.

Fue entonces cuando el hijo de Graziano, John, era un pasajero en el Toyota Supra amarillo de Nick Bollea. Bollea es hijo del luchador Hulk Hogan.

El Supra había sido visto corriendo por el centro de Clearwater antes de que Bollea perdiera el control, chocando contra un árbol. John Graziano, un veterano de guerra de Irak, sufrió heridas graves.

Dos años después, las autoridades arrestaron a su padre, Edward, y lo acusaron de solicitar el asesinato. Su esposa separada, Debra, era el objetivo. Debra y Edward Graziano se divorciaron en 2010.

Se declaró culpable en 2011 y un juez lo sentenció a 10 años en la prisión estatal de Florida.

Otra tragedia para la familia ocurrió en abril de 2012, cuando el hermano de John, Michael, murió en un accidente de DUI. El conductor de ese automóvil, Cameron Bosley, se declaró culpable de homicidio por DUI y un juez lo condenó a cuatro años de prisión.

El Departamento de Correcciones de Florida liberó a Edward Graziano en 2017. Dos años después, las autoridades lo arrestaron por una violación del cargo de libertad condicional, acusándolo de llamar a su ex esposa.

Un juez lo puso nuevamente en libertad condicional por la violación.

El domingo, los agentes de Pinellas recogieron a Graziano en su apartamento en Dunedin con una orden de arresto por violar nuevamente la libertad condicional por el cargo de solicitud.

Hubo 10 violaciones, nueve de las cuales lo involucraron no estar donde se suponía que debía estar, cuando se suponía que debía estar allí. Dos de las nueve violaciones lo involucraron conduciendo por la casa de su ex esposa.

El experto legal de 8 On Your Side, Bryant Camareno, dijo que las violaciones deben ser intencionadas y sustanciales para que se mantengan.

“Si yo fuera su abogado defensor, trataría de argumentar que tal vez fue víctima de las circunstancias”, sugirió Camareno. “Tal vez estaba tomando un aventón de alguien”.

Camareno admite que Graziano puede estar en problemas por los dos cargos que lo acusan de conducir hasta la casa de la víctima.

“A menos que pueda argumentar que su conductor de Uber, no sé quién conducía, su conductor de Uber lo estaba tomando y no tenía control sobre él, puede tener una discusión”, dijo Camareno. “Pero si pueden probar que fue él, entonces parece una violación intencional y sustancial”.

Cuando se le contactó por teléfono, Debra Graziano le dijo a 8 On Your Side que es por la gracia de Dios que las autoridades atraparon a su ex esposo en ambas ocasiones antes de que hiciera contacto físico con ella.

Ella espera que se quede tras las rejas, pero admite que si es liberado, volverá a temer por su seguridad.

