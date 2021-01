Dustin Diamond, estrella de 'Saved by the Bell', diagnosticado con cáncer

(Photo by Jeffrey Phelps/Getty Images)

(WJW) – La estrella de “Saved by the Bell”, Dustin Diamond, fue diagnosticada con cáncer, confirmó su equipo en su página de Facebook el jueves.

Una publicación decía: “En este momento podemos confirmar que Dustin tiene cáncer. Dustin revelará más información una vez que esté disponible y se haga un plan para avanzar”.

Entertainment Weekly informa que el diagnóstico de Diamond era cáncer en etapa 4 y está siendo tratado en un hospital de Florida. Se dice que su representante le dijo a EW: “Se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego averiguaremos cuándo regresará a casa”.

Según TMZ, el hombre de 44 años fue llevado al hospital el fin de semana pasado después de que supuestamente sintió dolor en todo el cuerpo.

Diamond interpretó a Samuel “Screech” Powers en “Saved by the Bell” desde finales de los 80 hasta los 90. Le dijo a TMZ que no se le pidió que participara en el reinicio del programa que se transmite en Peacock TV.