Dueños de negocios del condado Hillsborough están molestos con la ordenanza del uso de máscaras

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – La nueva ordenanza de máscara del condado de Hillsborough fue un tema irritante en la reunión del miércoles del Grupo de Política de Emergencia.

Varias personas que llamaron expresaron su apoyo a la ordenanza, pero no la forma en que se estaba aplicando. Dos miembros de la familia Boje, dueños de la bolera Alley at South Shore y Brandon Crossroads, argumentaron que las empresas no deberían ser responsables de la aplicación.

“Hacer cumplir el uso de máscaras faciales, o estar sujeto a enjuiciamiento penal, es demasiado pedir”, dijo Debbie Boje.

Jeff Boje dijo que aproximadamente la mitad de los jugadores de la liga dejaron de usarlos para el final del miércoles por la noche, y otro “8 a 10% se retiró”. También dijo que al menos un cliente se puso violento cuando se le pidió que usara una máscara.

“Una persona incluso se rompió un palo de billar sobre su rodilla frente a un cantinero, luego se lo arrojó, maldiciéndola, antes de salir rápidamente del edificio”, dijo Jeff Boje. “Mis empleados no deberían estar en la posición de convertirse en organismos encargados de hacer cumplir la ley, colocándolos en situaciones potencialmente peligrosas. Mi familia no debería estar en la posición de ser acusados penalmente de crímenes de personas que no pueden y no tienen ese nivel de control”.

Otra persona que llamó apoyó la ordenanza, pero dijo que el límite de edad sobre el cual se requieren las máscaras debe aumentarse.

“Con respecto a las máscaras, es ridículo que este sea un problema tan polarizador”, dijo Joe Camino. “No quiero usar uno, pero lo hago si no puedo distancia social. Dicho esto, tenemos que aumentar la edad de la máscara de 2. Tengo dos hijos menores de 5 años, y simplemente no úselos. Cuando lo hacen, los dejan caer al suelo y terminan recibiendo más gérmenes. La orden de Carolina del Norte es de 11 en adelante. Además, llevo a mis hijos al trabajo y no podemos distanciarnos socialmente en el trabajo, así que ustedes ‘ me está poniendo en una posición en la que tenemos que tomar la decisión de no trabajar o cometer un delito “.

El presidente de la Comisión, Les Miller, dijo más tarde que el grupo puede considerar ambas cuestiones, pero no hasta el lunes, cuando la ordenanza de la máscara ha estado vigente durante siete días y puede revisarse o modificarse por primera vez.

La reunión comenzó con mucha emoción por parte de Miller, quien explicó entre lágrimas que estaba “tomando el camino” después de recibir varios mensajes criticando su papel en la decisión de imponer una ordenanza de máscara.

8 On Your Side obtuvo una copia de tres de los mensajes, que fueron enviados de forma anónima y llenos de lenguaje racista y odioso dirigido a los negros, y específicamente a Miller.

“Sé que mucha gente no está de acuerdo con mis decisiones o mis votos, eso debería esperarse”, dijo Miller. “No estaríamos en este negocio si no nos damos cuenta de que algunos de los votos que tomamos, a la gente simplemente no les gusta. Pero amenazar y decir las palabras que dicen es totalmente innecesario”.

“Pero independientemente de lo que digan, trabajaré en nombre de ellos e incluso los protegeré”.

El director de salud del condado de Hillsborough, el Dr. Douglas Holt, y el analista de negocios del condado Kevin Wagner también hicieron una presentación sobre los crecientes casos de coronavirus en Hillsborough, particularmente entre los residentes más jóvenes.

“Son los 15-24 y 25-34 son los dos componentes más grandes [of the increase] “, dijo Wagner. “Cuando miramos a su población en general, sabemos que sus tasas de positividad superan con creces su relación. El 25-34 representa el 15% de la población [of Hillsborough County] , pero en este período de 7 días representaron casi 30 % de todos los aspectos positivos “.

El Dr. Holt dijo que las hospitalizaciones están aumentando rápidamente por encima de sus niveles desde hace unas pocas semanas. Agregó que si bien las máscaras no son una solución perfecta, los datos muestran que reducen la propagación de COVID-19.

“Podemos estar en desacuerdo sobre la ciencia, pero una cosa está bastante clara: aunque no funcionan el 100% del tiempo, el 100% del tiempo sí ayudan”, dijo el Dr. Holt. “En este momento debemos hacer todo lo posible para tratar de frenar este virus. Si bien no puedo garantizar que esto lo detendrá, es nuestra mejor oportunidad”.

El Dr. Holt dijo que no esperaba ver resultados mensurables de la ordenanza de máscara durante al menos dos semanas, y eso dependería del cumplimiento.

“Espero ver algo de aplanamiento, una pendiente gradual de declive, pero no una caída precipitada”, dijo Wagner.

La ciencia sobre el coronavirus está cambiando y, a medida que los epidemiólogos aprenden más sobre el virus, pueden orientar mejor sus recomendaciones.

“La ciencia está evolucionando”, dijo el Dr. Holt. “Quizás recuerden a principios de marzo, cuando vine y hablé con la comisión del condado, no recomendé máscaras en todo momento, pero también dije que no demonizaría a nadie porque creo que es algo desconocido”.

“Ahora sabemos que la cantidad de virus que se emite, si exhalas, la cantidad de contaminación que tienes del virus disminuye cuando colocas un filtro”, dijo el Dr. Holt sobre las máscaras. “Eso detiene un poco. No lo detendrá todo, por lo que no es absoluto, pero lo reduce. Y viceversa, evitará que algo entre”.

El Grupo de Políticas de Emergencia del Condado de Hillsborough se reúne nuevamente el lunes, cuando revisará si extender o ajustar la ordenanza de máscara.

