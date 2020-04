Dra. Carina Rodríguez del sistema de Salud de USF nos aconseja quedarnos en casa durante la pandemia del COVID19

En estos tiempos que vivimos, la mejor manera de protegernos es quedándonos en casa. Lo malo de esta acción es que si nos quedamos en la casa, no trabajamos y si no trabajamos no podemos pagar las cuentas. Para eso el presidente Trump envió el estímulo económico para aliviar, pero eso no es suficiente. Debemos seguir la guía de consejos y mantener el distanciamiento social.

La Dra. Carina Rodríguez del sistema de Salud de USF se enfoca en mantenernos saludables quedándonos en casa durante la pandemia del COVID-19. La Dra. Rodríguez es la Jefa de la División Pediátrica de Enfermedades Infecciosas del sistema de Salud de la USF.

MIRA EL VIDEO: