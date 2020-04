Dos mujeres del condado de Polk enfrentan cargos de asesinato en conexión con la muerte de un hombre de 55 años

TAMPA, Florida (WFLA) - 8 On Your Side está investigando después de que algunos condados del área de Tampa Bay dicen que no tienen casos de coronavirus en ninguno de sus hogares de ancianos y centros de asistencia.

Luchamos por la divulgación de esta información para que tome una decisión informada para sus seres queridos. Ahora, estamos cavando más profundo para ver lo que no se muestra en estos datos.