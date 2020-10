Dos jefes de batallón de bomberos de Polk dimiten tras acusaciones de acoso sexual

CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Dos líderes de Polk Fire Rescue han renunciado después de acusaciones de acoso sexual y avances sexuales no deseados.

Los jefes de batallón Brian Golden y Jeremiah Gilley renunciaron en septiembre luego de ser notificados en julio de que estaban bajo investigación, según los registros obtenidos por 8 On Your Side.

Doce personas se quejaron de su comportamiento, según muestran los documentos.

Hasta hace poco, Golden era el vicepresidente de los bomberos profesionales del condado de Polk, Local 3531 .

Como jefe de batallón, Gilley estuvo implicado en la investigación que encontró que los bomberos no hicieron lo suficiente para salvar a Loretta Pickard en noviembre de 2018.

Un portavoz del condado le dice a 8 On Your Side que los hombres habrían sido despedidos si no hubieran dimitido.

“El condado de Polk se toma muy en serio las denuncias de acoso o conducta sexual inapropiada y, si se confirman, tomará las medidas apropiadas rápidamente después de realizar una investigación. Al ser llamado a su atención, el Subgerente del Condado Joe Halman, Jr. ordenó inmediatamente una investigación que fue realizada por nuestros Investigadores de Relaciones Laborales y Normas Profesionales y suspendió a ambos empleados en espera del resultado de investigaciones separadas. ¡El condado está muy decepcionado con estos ex jefes de batallón! No es así como esperamos que se comporten nuestros supervisores ”, se lee en el comunicado de Polk Fire Rescue.

