Dos agentes de Bradenton bajo investigación tras ataque de perro y tiroteo

BRADENTON, Fla. (WFLA) – Una detective de policía veterana de Bradenton renunció y su novio, también oficial del departamento, está actualmente bajo investigación.

La detective Yolanda Torres presentó su renuncia el 17 de septiembre. Había estado en el departamento durante 16 años. El oficial Jason Burchett se encuentra actualmente de licencia sin goce de sueldo en su puesto.

La pareja vive en una casa en el condado de Hillsborough y el 29 de julio, Torres tenía familiares en la ciudad, incluida su sobrina Falon, de 5 años.

Torres dijo a los investigadores que escuchó una conmoción solo para descubrir que su perro Buddy estaba atacando y mordiendo a Falon en la cara. Arrancaron al perro de la niña y la llevaron a un hospital local para recibir tratamiento. El oficial Burchett llevó a Buddy a un bosque cercano y le disparó.

Pero Buddy sobrevivió y un oficial de control de animales terminó recogiéndolo y transportándolo a un hospital veterinario local para recibir tratamiento y comenzó la investigación.

Cuando los oficiales interrogaron a Torres, el informe indica que ella les dijo que creía que el perro se había escapado después de ir al baño. Determinaron que no era cierto y le emitieron una citación civil por interferir con un oficial de control de animales.

La situación del oficial Burchett es mucho más grave. Los oficiales de control de animales de Hillsborough han recomendado que se enfrente a un cargo de crueldad animal y un cargo menor de abandono de animales.

No ha sido arrestado y el caso está siendo revisado por la Fiscalía del Estado de Hillsborough.

La situación tiene a Brooke Tanner furiosa. Ella es la madre de Falon y cree que el oficial Burchett actuó de manera apropiada.

“El hecho de que simplemente glorificaran a este perro, no estaba bien”, dijo Tanner. “Lo que ese perro le hizo a mi hija no estuvo bien”.

Falon Torres, de 5 años, sufrió heridas en la cara y el labio superior.

Ella no puede entender por qué la gente simpatiza con un perro vicioso que atacó a su pequeña.

“Tuvieron que sacar al perro de la cara de mi niña, después de que le mutilara la cara”, dijo Tanner. “Siento que cuando un perro se vuelve tan agresivo y golpea la cara de un niño, no debería tener una segunda oportunidad. Ella no tiene una segunda oportunidad para sus cicatrices”.

8 On Your Side visitó la casa de los Torres y nadie abrió la puerta. Un portavoz del departamento de policía solo diría que el departamento no ofrecerá más comentarios hasta que se complete la investigación del fiscal estatal.

