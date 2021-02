Donde la gente en Tampa se está mudando más

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA): Stacker compiló una lista de los lugares a los que más se mueven las personas en Tampa utilizando datos de la Oficina del Censo de EE . UU . Los metros se clasifican según el número estimado de personas que se mudaron al metro desde Tampa entre 2014 y 2018. Los lazos se rompieron por la migración bruta.

Kevin Ruck // Shutterstock

# 50. Condado de Augusta-Richmond, área metropolitana de GA-SC

– Migración a Augusta en 2014-2018: 503

– Migración de Augusta a Tampa: 335 (# 12 destino más común desde Augusta)

– Migración neta: 168 a Augusta

ESB Professional // Shutterstock

# 49. Pittsburgh, PA Área metropolitana

– Migración a Pittsburgh en 2014-2018: 515

– Migración de Pittsburgh a Tampa: 1,495 (el destino número 7 más común desde Pittsburgh)

– Migración neta: 980 a Tampa

Grguy2011 // Wikimedia Commons

# 48. Grand Rapids-Wyoming, área metropolitana de MI

– Migración a Grand Rapids en 2014-2018: 518

– Migración de Grand Rapids a Tampa: 291 (el destino número 16 más común desde Grand Rapids)

– Migración neta: 227 a Grand Rapids

Ebyabe // Wikicommons

# 47. Área metropolitana de Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL

– Migración a Crestview en 2014-2018: 523

– Migración de Crestview a Tampa: 506 (el destino número 7 más común desde Crestview)

– Migración neta: 17 a Crestview

Famartin // Wikicommons

# 46. Área metropolitana de Baltimore-Columbia-Towson, MD

– Migración a Baltimore en 2014-2018: 532

– Migración de Baltimore a Tampa: 1330 (el destino número 11 más común desde Baltimore)

– Migración neta: 798 a Tampa

Sean Pavone // Shutterstock

# 45. St. Louis, MO-IL Área metropolitana

– Migración a St. Louis en 2014-2018: 551

– Migración de St. Louis a Tampa: 1.107 (el destino número 12 más común desde St. Louis)

– Migración neta: 556 a Tampa

Jack Pearce // Wikimedia Commons

# 44. Área metropolitana de Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA

– Migración a Youngstown en 2014-2018: 563

– Migración de Youngstown a Tampa: 268 (el destino número 12 más común desde Youngstown)

– Migración neta: 295 a Youngstown

spablab // Flickr

# 43. Providence-Warwick, área metropolitana de RI-MA

– Migración a Providence en 2014-2018: 563

– Migración de Providence a Tampa: 820 (# 9 destino más común desde Providence)

– Migración neta: 257 a Tampa

Edmund Garman // Flickr

# 42. Urban Honolulu, área metropolitana de HI

– Migración a Honolulu urbano en 2014-2018: 580

– Migración de Urban Honolulu a Tampa: 276 (el destino número 45 más común de Urban Honolulu)

– Migración neta: 304 a Urban Honolulu

en: Usuario: Paul.h // Wikimedia

# 41. Área metropolitana de San Francisco-Oakland-Hayward, CA

– Migración a San Francisco en 2014-2018: 598

– Migración de San Francisco a Tampa: 359 (# 62 destino más común desde San Francisco)

– Migración neta: 239 a San Francisco

Blankfaze // Wikimedia Commons

# 40. Pensacola-Ferry Pass-Brent, área metropolitana de FL

– Migración a Pensacola en 2014-2018: 602

– Migración de Pensacola a Tampa: 1.061 (el segundo destino más común desde Pensacola)

– Migración neta: 459 a Tampa

Ebyabe // Wikicommons

# 39. Sebring, FL Área metropolitana

– Migración a Sebring en 2014-2018: 622

– Migración de Sebring a Tampa: 646 (el destino número 1 más común desde Sebring)

– Migración neta: 24 a Tampa

Ted Eytan // Wikicommons

# 38. The Villages, área metropolitana de FL

– Migración a The Villages en 2014-2018: 623

– Migración de The Villages a Tampa: 402 (# 4 destino más común de The Villages)

– Migración neta: 221 a The Villages

Canva

# 37. Cincinnati, OH-KY-IN Área metropolitana

– Migración a Cincinnati en 2014-2018: 629

– Migración de Cincinnati a Tampa: 880 (el destino número 11 más común desde Cincinnati)

– Migración neta: 251 a Tampa

Canva

# 36. Área metropolitana de Cleveland-Elyria, OH

– Migración a Cleveland en 2014-2018: 634

– Migración de Cleveland a Tampa: 652 (el destino número 18 más común desde Cleveland)

– Migración neta: 18 a Tampa

SD Dirk // Flickr

# 35. Área metropolitana de San Diego-Carlsbad, CA

– Migración a San Diego en 2014-2018: 634

– Migración de San Diego a Tampa: 915 (# 34 destino más común desde San Diego)

– Migración neta: 281 a Tampa

BDS2006 // Wikimedia

# 34. Área metropolitana de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA

– Migración a Los Ángeles en 2014-2018: 671

– Migración de Los Ángeles a Tampa: 591 (el destino número 79 más común desde Los Ángeles)

– Migración neta: 80 a Los Ángeles

David Wilson // Flickr

# 33. Knoxville, área metropolitana de TN

– Migración a Knoxville en 2014-2018: 673

– Migración de Knoxville a Tampa: 366 (el destino número 14 más común desde Knoxville)

– Migración neta: 307 a Knoxville

f11photo // Shutterstock

# 32. Nashville-Davidson – Murfreesboro – Área metropolitana de Franklin, TN

– Migración a Nashville en 2014-2018: 709

– Migración de Nashville a Tampa: 772 (el destino número 13 más común desde Nashville)

– Migración neta: 63 a Tampa

Ebyabe // Wikicommons

# 31. Sebastian-Vero Beach, área metropolitana de FL

– Migración a Sebastián en 2014-2018: 763

– Migración de Sebastian a Tampa: 254 (# 4 destino más común desde Sebastian)

– Migración neta: 509 a Sebastian

Sean Pavone // Shutterstock

# 30. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Área metropolitana

– Migración a Boston en 2014-2018: 768

– Migración de Boston a Tampa: 1.800 (el destino número 16 más común desde Boston)

– Migración neta: 1.032 a Tampa

FloridaStock // Shutterstock

# 29. Área metropolitana de Naples-Immokalee-Marco Island, FL

– Migración a Nápoles en 2014-2018: 775

– Migración de Nápoles a Tampa: 987 (# 4 destino más común desde Nápoles)

– Migración neta: 212 a Tampa

Felix Mizioznikov // Shutterstock

# 28. Port St. Lucie, área metropolitana de FL

– Migración a Port St. Lucie en 2014-2018: 785

– Migración de Port St. Lucie a Tampa: 478 (el destino número 7 más común desde Port St. Lucie)

– Migración neta: 307 a Port St. Lucie

Sharkshock // Shutterstock

# 27. Área metropolitana de Raleigh, NC

– Migración a Raleigh en 2014-2018: 792

– Migración de Raleigh a Tampa: 703 (el destino número 17 más común desde Raleigh)

– Migración neta: 89 a Raleigh

randy andy // Shutterstock

# 26. Área metropolitana de Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

– Migración a Las Vegas en 2014-2018: 804

– Migración de Las Vegas a Tampa: 272 (el destino número 53 más común desde Las Vegas)

– Migración neta: 532 a Las Vegas

PhotosByMahin // Pixabay

# 25. Área metropolitana de Detroit-Warren-Dearborn, MI

– Migración a Detroit en 2014-2018: 852

– Migración de Detroit a Tampa: 2291 (el octavo destino más común desde Detroit)

– Migración neta: 1.439 a Tampa

DPPed // Wikimedia

# 24. Área metropolitana de Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

– Migración a Phoenix en 2014-2018: 869

– Migración de Phoenix a Tampa: 714 (el destino número 39 más común desde Phoenix)

– Migración neta: 155 a Phoenix

skeeze // Pixabay

# 23. Área metropolitana de Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

– Migración a Houston en 2014-2018: 876

– Migración de Houston a Tampa: 918 (el destino número 33 más común desde Houston)

– Migración neta: 42 a Tampa

f11photo // Shutterstock

# 22. Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Área metropolitana

– Migración a Filadelfia en 2014-2018: 995

– Migración de Filadelfia a Tampa: 2,512 (el destino número 18 más común desde Filadelfia)

– Migración neta: 1,517 a Tampa

Dominio publico

# 21. Seattle-Tacoma-Bellevue, área metropolitana de WA

– Migración a Seattle en 2014-2018: 1.024

– Migración de Seattle a Tampa: 560 (el destino número 53 más común desde Seattle)

– Migración neta: 464 a Seattle

Jerez V Smith // Shutterstock

# 20. Virginia Beach-Norfolk-Newport News, área metropolitana de VA-NC

– Migración a Virginia Beach en 2014-2018: 1.057

– Migración de Virginia Beach a Tampa: 1,234 (el destino número 13 más común desde Virginia Beach)

– Migración neta: 177 a Tampa

MicheleHaro // Wikimedia

# 19. Área metropolitana de Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL

– Migración a Palm Bay en 2014-2018: 1.088

– Migración de Palm Bay a Tampa: 1,451 (# 3 destino más común desde Palm Bay)

– Migración neta: 363 a Tampa

Yinan Chen // Wikimedia

# 18. Área metropolitana de Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL

– Migración a Deltona en 2014-2018: 1,151

– Migración de Deltona a Tampa: 840 (# 5 destino más común desde Deltona)

– Migración neta: 311 a Deltona

Alan Botting // Wikimedia Commons

# 17. Área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

– Migración a Dallas en 2014-2018: 1.180

– Migración de Dallas a Tampa: 1,231 (# 32 destino más común desde Dallas)

– Migración neta: 51 a Tampa

Luv24jmg // Wikimedia Commons

#dieciséis. Área metropolitana de Ocala, FL

– Migración a Ocala en 2014-2018: 1,185

– Migración de Ocala a Tampa: 1,235 (# 3 destino más común desde Ocala)

– Migración neta: 50 a Tampa

f11photo // Shutterstock

#15. Denver-Aurora-Lakewood, área metropolitana de CO

– Migración a Denver en 2014-2018: 1.218

– Migración de Denver a Tampa: 1.123 (el destino número 18 más común desde Denver)

– Migración neta: 95 a Denver

Christopher y Amy Esposito // Wikicommons

# 14. Área metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

– Migración a Chicago en 2014-2018: 1.281

– Migración de Chicago a Tampa: 3.734 (el destino número 18 más común desde Chicago)

– Migración neta: 2.453 a Tampa

BusinessEditorUSA // Wikimedia Commons

# 13. Área metropolitana de Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

– Migración a Charlotte en 2014-2018: 1.401

– Migración de Charlotte a Tampa: 825 (el destino número 19 más común desde Charlotte)

– Migración neta: 576 a Charlotte

AndrewAvitus // Wikicommons ‘

# 12. Área metropolitana de Jacksonville, FL

– Migración a Jacksonville en 2014-2018: 1.922

– Migración de Jacksonville a Tampa: 2152 (el tercer destino más común desde Jacksonville)

– Migración neta: 230 a Tampa

Ebyabe // Wikicommons

# 11. Homosassa Springs, FL Área metropolitana

– Migración a Homosassa Springs en 2014-2018: 1.997

– Migración de Homosassa Springs a Tampa: 1.096 (el destino número 1 más común de Homosassa Springs)

– Migración neta: 901 a Homosassa Springs

Sanibel Sun // WikiCommons

# 10. Cape Coral-Fort Myers, área metropolitana de FL

– Migración a Cape Coral en 2014-2018: 2.047

– Migración de Cape Coral a Tampa: 1,400 (el destino número 5 más común desde Cape Coral)

– Migración neta: 647 a Cape Coral

Andrew Bossi // Wikimedia

# 9. Área metropolitana de Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

– Migración a Washington en 2014-2018: 2.457

– Migración de Washington a Tampa: 2.609 (el destino número 27 más común desde Washington)

– Migración neta: 152 a Tampa

Keizers // Wikimedia Commons

# 8. Área metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA

– Migración a Atlanta en 2014-2018: 2971

– Migración de Atlanta a Tampa: 2646 (el destino número 17 más común desde Atlanta)

– Migración neta: 325 a Atlanta

Usuario: DouglasGreen // Wikimedia

# 7. Área metropolitana de Gainesville, FL

– Migración a Gainesville en 2014-2018: 3.136

– Migración de Gainesville a Tampa: 1,684 (# 3 destino más común desde Gainesville)

– Migración neta: 1.452 a Gainesville

UrbanTallahassee // Wikimedia

# 6. Tallahassee, FL Área metropolitana

– Migración a Tallahassee en 2014-2018: 3.450

– Migración de Tallahassee a Tampa: 1,495 (el destino número 4 más común desde Tallahassee)

– Migración neta: 1.955 a Tallahassee

Rey de corazones // Wikimedia

# 5. Área metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

– Migración a Nueva York en 2014-2018: 3.624

– Migración de Nueva York a Tampa: 10524 (el destino número 10 más común desde Nueva York)

– Migración neta: 6900 a Tampa

Pat McGinley // Shutterstock

# 4. Área metropolitana de North Port-Sarasota-Bradenton, FL

– Migración a Puerto Norte en 2014-2018: 3.969

– Migración desde North Port a Tampa: 3272 (el destino número 1 más común desde North Port)

– Migración neta: 697 al puerto norte

Kolossos // Wikimedia Commons

# 3. Área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

– Migración a Miami en 2014-2018: 4.610

– Migración de Miami a Tampa: 10.097 (el tercer destino más común desde Miami)

– Migración neta: 5.487 a Tampa

VisitCentralFL // Flickr

# 2. Área metropolitana de Lakeland-Winter Haven, FL

– Migración a Lakeland en 2014-2018: 7.148

– Migración de Lakeland a Tampa: 5.774 (el segundo destino más común de Lakeland)

– Migración neta: 1.374 a Lakeland

Songquan Deng // Shutterstock

# 1. Área metropolitana de Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

– Migración a Orlando en 2014-2018: 8.079

– Migración de Orlando a Tampa: 6.197 (# 4 destino más común desde Orlando)

– Migración neta: 1,882 a Orlando