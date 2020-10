Donald Trump, Jr., habla ante la ruidosa multitud en Pinellas Park

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

PINELLAS PARK, Fla. (WFLA) – El hijo mayor del presidente Donald Trump subió al escenario en Pinellas Park con una camiseta y jeans, atrayendo a la multitud de personas comunes y diciéndoles que ha vivido de una bolsa con ruedas en el pasado. 11 días por los rigores de la campaña.

“Necesitamos que forme parte de este movimiento”, dijo Donald Trump, Jr.. “Siempre lo has sido, pero necesitamos que formes parte de los próximos 18 días”.

Las encuestas muestran una reñida carrera en el campo de batalla de Florida entre el presidente y el exvicepresidente Joe Biden.

8 On Your Side habló cara a cara con Trump, Jr., después de sus comentarios en Quaker Steak and Lube, un restaurante a lo largo de 49th Street North.

“Corro como si estuviéramos atrasados”, le dijo al reportero Ryan Hughes. “Esa es la forma en que trabajamos. Esa es la forma en que operamos. Siempre avanzamos a toda velocidad. Es un poco difícil cuando ves a una multitud como esta pensar que no te está yendo bien en Florida”, explicó Trump.

Durante la entrevista, Trump, Jr., también habló sobre la pelea de su padre con el coronavirus. El presidente Trump fue admitido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed durante unos días.

“¿Cómo está tu padre y sabes cuándo fue la última vez que dio negativo en la prueba?” Preguntó Hughes.

“No lo sé. Pero ahora ha dado negativo en la prueba. Está de vuelta en la carretera. Se siente muy bien”, dijo el hijo del presidente.

Trump dijo que su padre quiere traer tropas a casa, fortalecer el ejército y mantener la economía de primera categoría.

A los de la multitud les gustó eso.

“Honestamente, le doy una calificación A por lo que ha logrado y por lo que se ha enfrentado”, dijo Paul Brock, un partidario de Trump de Lutz.

ÚLTIMAS NOTICIAS: