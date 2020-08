DNC Night 2: Los demócratas nominan formalmente a Biden para presidente

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

WASHINGTON (AP) – El exsecretario de Estado Colin Powell respalda a Joe Biden y dice con él en la Casa Blanca: “Nunca dudaremos de que apoyará a nuestros amigos y enfrentará a nuestros adversarios, nunca al revés”.

En declaraciones grabadas durante la Convención Nacional Demócrata el martes por la noche, Powell intentó establecer un contraste implícito entre Biden y el presidente Donald Trump, sin nombrar a Trump.

Dijo que Biden “confiará en nuestros diplomáticos y nuestra comunidad de inteligencia, no en los halagos de dictadores y déspotas”. Trump ha expresado sus dudas sobre los hallazgos de la comunidad de inteligencia sobre la participación rusa en la campaña de 2016 y ha elogiado a los dictadores.

Powell también lamentó que “hoy tenemos un país dividido, y tenemos un presidente haciendo todo lo que está a su alcance para hacernos así, para mantenernos así”.

Powell se desempeñó como secretario de estado bajo el presidente republicano George W. Bush desde 2001 hasta 2005, y se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto bajo Bush y el presidente demócrata Bill Clinton.

El exsecretario de Estado John Kerry está destrozando la política exterior del presidente Donald Trump, que caracterizó como un “rollo de errores” sin parar.

Kerry, el candidato presidencial demócrata de 2004, dijo el martes en la Convención Nacional Demócrata: “Este momento es una lucha por la seguridad de Estados Unidos y el mundo”.

Dijo que la administración Obama dejó la política exterior de Estados Unidos en buen estado cuando dejó el cargo. Detuvieron el virus del Ébola antes de que se convirtiera en una pandemia, derrotaron al grupo Estado Islámico y firmaron un acuerdo para reducir las emisiones que causan el calentamiento global.

Kerry acusó a Trump de no hacer frente a Rusia y de no hacer nada para confrontar al presidente ruso Vladimir Putin después de que algunos funcionarios de inteligencia concluyeron que el país ofreció recompensas a los soldados estadounidenses en Afganistán.

También hizo referencia a que Trump fue escoltado a un búnker de la Casa Blanca durante las recientes protestas.

“Nuestras tropas no pueden salir de peligro escondiéndose en el búnker de la Casa Blanca”, dijo Kerry.

___

Los republicanos prominentes que se oponen al presidente Donald Trump han sido premiados con papeles destacados como oradores en la convención demócrata. Pero algunos progresistas, que constituyen una gran parte de la base del partido, dicen que se les está pasando por alto injustamente.

Al senador Bernie Sanders se le otorgó un lugar destacado el lunes. Y la senadora Elizabeth Warren aparecerá más adelante en la semana.

Pero los progresistas se han enojado porque el evento DNC ha despreciado a otros, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien habló durante aproximadamente 90 segundos el martes.

“Es una gran oportunidad perdida”, dijo a CNN Alexandra Rojas, directora ejecutiva de Justice Democrats.

A Julián Castro, el único latino en el campo primario históricamente diverso, no se le dio un espacio para hablar en la convención después de algunos momentos tensos con Biden durante la campaña. En cambio, un breve clip de su discurso de apertura en la convención de 2012 apareció como parte de una presentación en video.

El hashtag #LetJulianSpeak apareció en Twitter.

Mientras tanto, los republicanos que se alinearon para hablar en la convención incluyen al exsecretario de Estado Colin Powell, el exgobernador de Ohio John Kasich, la ex candidata a gobernador de California Meg Whitman y la exgobernadora de Nueva Jersey Christine Todd Whitman.

El Partido Demócrata nombró formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial, un puesto que ha buscado durante más de 30 años y a través de tres candidaturas a la Casa Blanca.

Los delegados de cada estado realizaron una votación nominal durante la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata virtual el martes, otorgando a Biden el puesto. Por lo general, cada estado indica la cantidad de delegados que diferentes candidatos ganaron allí durante las primarias de manera dramática en un estadio deportivo o en un gran salón, pero esta vez el conteo se realizó en línea.

Biden consiguió la nominación a principios de junio. Sus otros rivales en las primarias presidenciales demócratas que alguna vez estuvieron concurridas habían abandonado la carrera, y los votos de siete estados y el Distrito de Columbia le dieron los 1.991 delegados a la convención necesarios para cerrarla.

Biden, exsenador de Delaware y vicepresidente, se postuló por primera vez para presidente en 1988 y lo intentó nuevamente en 2008 antes de lanzar su campaña 2020 el año pasado.

El presidente Donald Trump enfrentó solo una oposición simbólica en las primarias de su partido y será nombrado formalmente como candidato de su partido durante la virtual Convención Nacional Republicana la próxima semana.

Un campo de maíz en Iowa, un campo de ganado en Montana, la costa de California.

Esas fueron las escenas detrás de los delegados demócratas cuando emitieron formalmente sus votos en el proceso de nominación presidencial. La mayoría de los delegados fueron para Joe Biden, pero algunos fueron para el senador de Vermont Bernie Sanders, el subcampeón.

Por lo general, el proceso de nominación se lleva a cabo en un salón de convenciones con todos los delegados reunidos.

Pero los videos presentados a la convención virtual proporcionaron escenas más pintorescas de todo el país. En Michigan, los delegados se pararon frente a automóviles que representaban a la industria automotriz del estado. En Luisiana, hablaron desde un estudio de arte con coloridos murales en la pared. En Nebraska, la mujer que nominó a Biden usó una mascarilla mientras hablaba sobre los trabajadores esenciales que luchan contra la pandemia.

Los oradores incluyeron a la senadora de Minnesota Amy Klobuchar y al ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.

___

Dos políticos del estado natal de Joe Biden, Delaware, y un guardia de seguridad que se reunió con Biden en un ascensor lo nominaron formalmente como el candidato presidencial demócrata.

Jacquelyn Brittany conoció a Biden cuando fue a The New York Times para una entrevista el año pasado, y un video de su interacción se volvió viral. Ella dice que él era diferente a muchas de las personas poderosas con las que comparte el ascensor.

Ella dice: “Me di cuenta de que realmente me vio, que en realidad le importaba”.

El senador Chris Coons, que ocupa el antiguo escaño de Biden en el Senado, dice que Biden comprende las luchas y esperanzas de la gente común.

La representante Lisa Blunt Rochester, también de Delaware, dice que los futuros escolares aprenderán sobre el dolor y el dolor de esta época en Estados Unidos, pero también sobre cómo un “presidente Biden” restauró la decencia y la integridad a la democracia estadounidense.

___

La representante Alexandria Ocasio-Cortez ha descrito el movimiento progresista iniciado por Bernie Sanders como “un movimiento popular de masas” que está trabajando para llevar al país hacia la atención médica garantizada y la educación superior.

La congresista de Nueva York hizo breves declaraciones el martes por la noche mientras ayudaba a nominar al senador de Vermont en la Convención Nacional Demócrata.

Ocasio-Cortez es ampliamente visto como el sucesor del flanco progresista del partido de Sanders.

Ella dice que Sanders llevó a cabo una campaña histórica de base que se dio cuenta de que se aleja de una historia estadounidense marcada por la violencia, la xenofobia, la injusticia racial y más y “que se da cuenta de la brutalidad insostenible que recompensa las desigualdades explosivas de riqueza para unos pocos a expensas de la estabilidad para la mayoría “.

___

Bill Clinton ha lanzado un duro ataque contra el presidente Donald Trump, diciendo que la nación sabe lo que haría con cuatro años más en la Casa Blanca: “Culpar, intimidar y menospreciar”.

El expresidente se dirigió el martes a la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata virtual y dijo que Trump “define el trabajo como pasar horas al día viendo televisión y atacando a la gente en las redes sociales”.

Clinton dijo: “Negar, distraer y degradar funciona muy bien si estás tratando de entretener e inflamar. Pero en una crisis real, se derrumba como un castillo de naipes “.

También elogió al candidato demócrata Joe Biden, pero pasó mucho más tiempo a la ofensiva contra Trump, quien derrotó a su esposa, Hillary, para hacerse con la presidencia en 2016.

Bill Clinton jugó un papel importante en las convenciones durante cuatro décadas, pero el martes estuvo limitado a cinco minutos.

Pero incluso abreviado, su apariencia es complicada para los demócratas. En la era #MeToo, dado que el partido se centra en los llamamientos abiertos a las votantes femeninas, poner a Clinton en el escenario es problemático para los demócratas, dadas las numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

___

Caroline Kennedy está retratando a Joe Biden como un servidor público en el espíritu de su padre, quien una vez desafió a los estadounidenses a ver qué pueden hacer por su país.

La hija del presidente John F. Kennedy habló el martes en la Convención Nacional Demócrata virtual sobre cómo ayudar a Barack Obama a elegir a Biden como compañero de fórmula mientras estaba en su equipo de investigación y luego verlo en acción como vicepresidente.

Kennedy se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Japón durante la administración de Obama y dijo que veía a Biden como un líder duro pero justo y que contaba con la confianza y el respeto de otras naciones.

Apareció en un video hablando junto a su hijo Jack Schlossberg mientras intentaban tender un puente entre generaciones en el partido.

___

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hizo un lanzamiento en la Convención Nacional Demócrata no solo por Joe Biden, sino por ceder el control del Senado a los demócratas.

Schumer dijo el martes: “Si vamos a ganar esta batalla por el alma de nuestra nación, Joe no puede hacerlo solo. Los demócratas deben recuperar el Senado “.

El demócrata de Nueva York esbozó una posible agenda 2021 para hacer que la atención médica sea “asequible para todos” y abordar la desigualdad de ingresos, el cambio climático y otros problemas, incluida la crisis del COVID-19.

Con la Estatua de la Libertad como telón de fondo, dijo que el presidente Donald Trump ha “degradado” todo lo que representa.

“Estados Unidos, Donald Trump te ha dejado”, dijo.

“Necesitamos un presidente con dignidad, integridad y la experiencia para sacarnos de esta crisis, un hombre con mano firme y un gran corazón que nunca, nunca, renunciará a Estados Unidos”, dijo. “Ese hombre es mi amigo Joe Biden. Será un gran presidente “.

___

La ex fiscal general interina Sally Yates dice que el presidente Donald Trump ha “pisoteado el estado de derecho” y trata al país como un “negocio familiar”.

Yates habló el martes en la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata.

Dijo que nunca esperó hablar en una convención, pero que el futuro del país estaba en juego. Dijo que el oponente demócrata de Trump, Joe Biden, representaba lo mejor del país y dijo que Estados Unidos necesitaba un presidente que respetara sus leyes y “restauraría el alma de Estados Unidos”.

Yates se desempeñó como fiscal general adjunta durante la administración de Obama y se mantuvo como fiscal en funciones durante los primeros días de la fiscal general en funciones de T en los primeros días de la administración de Trump, cuando el presidente la despidió por negarse a defender la prohibición de viajar.

___

Un grupo diverso de líderes demócratas está pronunciando el discurso de apertura en la segunda noche de la convención del partido, apareciendo en un montaje de clips empalmados para ofrecer una crítica punzante del liderazgo del presidente Donald Trump.

“Conocemos a Joe Biden. Estados Unidos, necesitamos a Joe Biden ”, dijo Stacey Abrams, la ex candidata a gobernador de Georgia.

El discurso de apertura es un momento que a menudo ha sido aprovechado por los líderes políticos para entregar un mensaje altísimo. Eso incluye a Barack Obama, quien saltó al estrellato en 2004 cuando John Kerry fue el nominado.

Pero debido a que la pandemia llevó a la cancelación de una convención en persona, los demócratas optaron por mostrar a un grupo diverso de líderes locales en un mensaje de video el martes.

“No tenía por qué ser tan malo. En los primeros días del virus, Donald Trump no escuchó a los expertos ”, dijo Nikki Fried, comisionada de agricultura de Florida.

El alcalde de Long Beach, California, Robert García, agregó: “Nos enfrentamos a la mayor crisis económica y de salud en generaciones porque nuestro presidente no tenía, y aún no tiene, un plan”.

Los oradores contrastaron el liderazgo de Trump con el de Biden y el suyo, presentando el boleto demócrata como una opción segura para aquellos que están preocupados.

___

El exsecretario de Estado Colin Powell planea decir en la Convención Nacional Demócrata que apoya a Joe Biden para presidente debido a los valores que comparten.

Powell se desempeñó como secretario de estado bajo el presidente republicano George W. Bush desde 2001 hasta 2005, y se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto bajo Bush y el presidente demócrata Bill Clinton.

En un adelanto de su discurso del martes, Powell dice que Biden comparte “los valores que aprendí al crecer en el sur del Bronx y servir en uniforme” y que lo apoya para presidente porque “necesitamos restaurar esos valores en la Casa Blanca. ”

Powell, quien es un general condecorado de cuatro estrellas, también dice que el país “necesita un comandante en jefe que se encargue de nuestras tropas de la misma manera que lo haría con su propia familia”. Powell dice que Biden sabe cómo hacer precisamente eso porque su hijo Beau sirvió en la Guardia Nacional del Ejército.

Powell calificó al presidente Donald Trump de mentiroso y respaldó a Biden en junio. Es uno de los pocos republicanos prominentes, incluidos el exgobernador de Ohio John Kasich y Cindy McCain, esposa del fallecido senador de Arizona John McCain, que hablarán en la Convención Nacional Demócrata.

___

Un guardia de seguridad que se entusiasmó al conocer a Joe Biden en un ascensor durante su visita a la junta editorial del New York Times será la primera persona en poner su nombre en la nominación para presidente en la Convención Nacional Demócrata.

Jacquelyn Brittany es una de las tres personas que nominaron el nombre de Biden el martes por la noche. A ella se unirán el senador Chris Coons y la representante Lisa Blunt Rochester, ambos de Delaware.

La joven de 31 años, que se negó a compartir su apellido públicamente, fue filmada diciéndole al exvicepresidente “Te amo” mientras lo acompañaba a la reunión de la junta editorial del periódico. Si bien Biden perdió el respaldo del periódico, su equipo elevó el clip de Brittany como evidencia de que Biden atrae a los estadounidenses trabajadores promedio en lugar de a las élites.

La subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, tuiteó que Jacquelyn’s fue “el respaldo más poderoso del ciclo 2020”.

___

Jill Biden ofrecerá una visión personal de las luchas de su familia y dará fe de la capacidad de su esposo para liderar la nación a través de la adversidad durante los comentarios en la Convención Nacional Demócrata.

Según los comentarios previos, ella planea decir el martes por la noche: “Hay momentos en los que no puedo imaginar cómo lo hizo, cómo puso un pie delante del otro y siguió adelante”. Ella agrega: “Pero siempre he entendido por qué lo hizo. … Él lo hace por ti “.

Jill y Joe Biden han enfrentado pérdidas personales considerables. La primera esposa e hija de Biden murieron en un accidente de 1972. Jill y Joe Biden enfrentaron la tragedia juntos cuando su hijo Beau murió de cáncer cerebral en 2015.

La Sra. Biden hablará sobre lo que se necesita para “hacer que una familia rota sea completa”: “De la misma manera que haces una nación completa. Con amor y comprensión, y con pequeños actos de compasión “.

La Sra. Biden también hablará sobre su trabajo como maestra. Ella pronuncia el discurso desde su anterior salón de clases en Brandywine High en Wilmington, Delaware.

___

Cindy McCain apoyará a Joe Biden, prestando su voz a un video que se emitirá durante la programación de la Convención Nacional Demócrata del martes por la noche, centrada en la estrecha amistad de Biden con su difunto esposo, el senador republicano John McCain.

En un adelanto del video compartido con The Associated Press, Cindy McCain habla sobre cómo la entonces senadora de Delaware Biden conoció a su esposo cuando John McCain fue asignado como ayudante militar del senador en un viaje al extranjero.

No se espera que Cindy McCain ofrezca un respaldo explícito, pero su participación en el video es su mayor muestra pública de apoyo a la candidatura de Biden.

Tanto Cindy McCain como su hija Meghan han criticado abiertamente al presidente Donald Trump, y la familia es amiga de los Biden desde hace mucho tiempo. Trump, un republicano, atacó personalmente a John McCain en 2015 y dijo que el ex prisionero de guerra no era un héroe “porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada “.