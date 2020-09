Dixie Hollins High será ahora referida como Hollins High School

TAMPA (WFLA) – Dixie Hollins High School ha anunciado que ahora se la llamará Hollins High School.

El director Robert Florio dice que la decisión se basa en la escuela después de que Florio, los líderes estudiantiles y el personal se reunieron durante el verano y acordaron eliminar las últimas referencias restantes a la confederación.

La escuela recibió su nombre del primer superintendente de las escuelas del condado de Pinellas, Dixie M. Hollins, en 1912. La escuela secundaria se inauguró en 1959.

El superintendente Hollins era conocido por promover los derechos de los estudiantes negros. El distrito dijo el lunes en un comunicado de prensa que el Sr. Hollins se aseguró de que fueran enseñados por maestros certificados y asistieran a un día escolar completo en lugar de solo unos pocos meses al año.

El cambio de nombre no oficial aún hará que el nombre oficial de la escuela siga siendo Dixie M. Hollins High School.

Los estudiantes están votando por un nuevo logotipo de una selección de cuatro ejemplos basados en el diseño del escudo actual creado por los estudiantes de la Academia de Artes del Entretenimiento de la escuela.

La decisión de la escuela no es única, las escuelas de todo el país han tomado decisiones similares y han eliminado referencias que, si bien no son intencionales o no, afectan negativamente a grupos de personas.

La escuela trabajará para cambiar su marquesina, agregar nueva señalización y actualizar sus plataformas de redes sociales durante este año académico.

El antiguo apodo de “Rebeldes” ha sido reemplazado por “Reales”. El azul y el blanco seguirán siendo los colores de la escuela.