Andy Warhol and Prince

La Corte Suprema escuchó el miércoles los argumentos en un enfrentamiento por una obra de arte de Andy Warhol que se basó en una fotografía anterior del músico Prince, un caso de derechos de autor con implicaciones potencialmente importantes para artistas y creadores.

Los jueces hicieron preguntas de sondeo sobre si Warhol infringió los derechos de autor de un fotógrafo cuando usó su retrato de Prince como base para una representación serigrafiada que adornó las páginas de Vanity Fair, o si el trabajo artístico de Warhol debe considerarse transformador y, por lo tanto, legal.

La jueza Elena Kagan le preguntó a un abogado de la Fundación Andy Warhol si el estatus de su difunto cliente como figura icónica en el movimiento del arte pop corría el riesgo de sesgar la prueba legal para determinar si una obra de arte es “transformadora”.

“Quiero decir, ahora sabemos quién era Andy Warhol y qué estaba haciendo y qué significan sus obras, por lo que es fácil decir que hay algo importante y nuevo en lo que hizo con esta imagen”, dijo Kagan al abogado Román Martínez.

“Pero si imaginas a Andy Warhol como un joven artista en apuros del que no sabíamos nada”, continuó, “y luego miras estas dos imágenes, podrías tener la tentación de decir algo como, ‘Bueno, yo no… No lo entiendo. Todo lo que hizo fue tomar la fotografía de otra persona y ponerle un poco de color'”.

La disputa por la obra del difunto Warhol surgió en 2017, dos años después de la muerte de Prince por una sobredosis accidental de fentanilo. El litigio se refería a una imagen de Prince tomada por la fotógrafa de celebridades Lynn Goldsmith, quien alegó que el trabajo posterior de Warhol infringía sus derechos de autor.

La fundación de Warhol demandó preventivamente a Goldsmith, buscando proteger el legado del famoso artista pop. La fundación enfatizó las diferencias entre lo que describieron como la “fotografía publicitaria” de Goldsmith y la serigrafía de Warhol, que caracterizaron como una obra de retrato única infundida con la firma y la estética icónica del artista.

La fundación de Warhol inicialmente ganó su caso, asegurando una orden judicial que declaraba que la creación del artista era transformadora y, por lo tanto, legal según la doctrina del “uso justo”, una defensa contra reclamos de infracción de derechos de autor.

En la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, revocó el fallo de la corte inferior y se puso del lado de Goldsmith. El tribunal de apelaciones dictaminó que el trabajo de Warhol equivalía a un “derivado no autorizado” que era “sustancialmente similar a la fotografía de Goldsmith como cuestión de derecho”.

Los tribunales se han dividido sobre el tema notoriamente espinoso de qué hace que las obras de arte sean transformadoras a los ojos de la ley.

La Corte Suprema enfrentó la pregunta en un caso de 1994 relacionado con la parodia del grupo de rap 2 Live Crew de “Oh, Pretty Woman” de Roy Orbison. En una decisión unánime a favor del grupo de rap, los jueces dijeron que los tribunales, al sopesar si una obra es transformadora, deberían considerar si la obra de arte secundaria “agrega algo nuevo, con un propósito adicional o un carácter diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje”.

Martínez, el abogado de la fundación de Warhol, instó a los jueces a revertir el fallo del Segundo Circuito y enfatizar que “un examen del significado o mensaje” en la nueva obra de arte es fundamental para la prueba de uso justo.

El juez Samuel Alito cuestionó a Martínez sobre cómo los tribunales aplicarían la prueba de “significado o mensaje” en la práctica.

“Haces que suene simple, pero tal vez no sea tan simple, al menos en algunos casos, determinar cuál es el significado o el mensaje de una obra de arte”, dijo Alito. “Puede haber mucha disputa sobre cuál es el significado o el mensaje. Algunas personas dirían que no es necesariamente el significado o el mensaje que el artista tenía en mente. No sé, si llamaras a Andy Warhol como testigo, ¿cuál diría que es el mensaje o el significado de su trabajo?

Martínez respondió que los tribunales no tendrían la carga de adivinar la intención del artista porque, según la regla anunciada en el caso 2 Live Crew, la pregunta relevante es “si se podría percibir razonablemente un nuevo significado o mensaje”.

Lisa Blatt, quien argumentó en nombre del fotógrafo Goldsmith, advirtió que si se aceptaba la prueba de la Fundación Warhol, entonces “los derechos de autor quedarían a merced de los imitadores”.

“El peticionario argumenta que agregar un nuevo significado es una razón suficiente para copiar gratis. Pero esa prueba diezmaría el arte de la fotografía al destruir el incentivo para crear el arte en primer lugar”, dijo Blatt a los jueces.

El Departamento de Justicia argumentó a favor de Goldsmith.