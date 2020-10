Disney World despide a 720 actores y cantantes debido a la pandemia

FORT LAUDERDALE, Florida (WFLA) – Con muchos de sus programas de entretenimiento en vivo apagados debido al coronavirus, Walt Disney World está despidiendo a 720 actores y cantantes.

Actors ‘Equity Association es el sindicato que representa a los artistas y dice que solo 60 artistas de Equity están trabajando o regresando a trabajar en el complejo de parques temáticos con sede en Orlando, Florida.

“Nuestros corazones están con todos los miembros del elenco de Walt Disney World”, dijo Kate Shindle, presidenta de Actors ‘Equity Association . “Disney ha dejado en claro que nuestros miembros enfrentarían reducciones laborales desde que anunciaron despidos de casi 28,000 empleados. Eso no hace que esta noticia sea menos dolorosa “.

Los despidos del miércoles se producen semanas después de que The Walt Disney Co.anunció que estaba eliminando 28.000 puestos de trabajo en su división de parques en California y Florida debido a las restricciones y los costos de la pandemia.

“Literalmente lloraba viendo los fuegos artificiales. ‘Oh, Dios mío, voy a trabajar en el lugar de mis sueños'”, dijo Jayde Gomez de Lakeland, quien descubrió que fue despedida oficialmente esta semana.

La mujer del condado de Polk creció visitando Disney World mensualmente, si no más a menudo.

Participó en el programa universitario y se convirtió en miembro del elenco este año.

“Amo la compañía y me encantó lo que hice. Sabiendo que no voy a poder volver allí, ver a las personas con las que me hice amiga o incluso hacer ese trabajo, fue un poco difícil”, dijo.

“Nunca imaginamos que pasaría algo como esto. No son una empresa que piensas, oh ya sabes, que se van a mudar a China”, dijo Julee Jerkovich, representante sindical en UFCW Local 1625.

Esa unión representa mercadería, floristas y miembros del elenco de catering con propinas en Walt Disney World.

Todos los miembros del sindicato a tiempo completo de Jerkovich han conservado sus puestos de trabajo.

Su sindicato está absorbiendo 1,400 empleados de Disney desplazados a tiempo completo de otros sindicatos.

“Tenemos gente que viene de todo tipo de trabajos. Todo, desde tecnología escénica, culinaria, gente que trabajaba en vestuario, guardarropa, limpieza, así que entrar en mercancía será una transición “, dijo.

