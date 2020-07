Director de escuela secundaria de Florida construye máquina desinfectante para COVID

VERNON, Florida (WMBB) – Para detener la propagación del coronavirus, un director de Florida está utilizando un carrito de video, un compresor de aire y una pistola de pintura en aerosol.

Combinada con una solución desinfectante, esta máquina de matar COVID servirá como una ayuda para mantener seguros a los estudiantes de Vernon High cuando regresen para el semestre de otoño.

Brian Riviere, director de Vernon High School, dijo que no puede tomar el crédito por el diseño, pero sí se dedicó a construir uno para su escuela.

“Un concepto fue compartido conmigo por uno de nuestros directores de EMS, el Sr. Joey Tharp”, dijo Riviere. “Cuando supe qué estaban haciendo para limpiar y desinfectar las cárceles y cada ambulancia que transportaba a alguien que pudiera haber sido sintomático, supe que sería algo que necesitábamos en la escuela”.

Riviere dijo que se puso a trabajar y modificó un poco el diseño para asegurarse de que fuera el más adecuado para su escuela. Una vez completado, compartió el resultado con el Superintendente del Condado de Washington, Joseph Taylor, a quien le gustó tanto, que le pidió a Riviere que construyera uno para su escuela hermana, Chiply High.

Después de que el distrito del condado de Washington vio el diseño, financiaron un proyecto para construir ocho más. Dijo de arriba a abajo, una máquina cuesta alrededor de $ 325.00.

“Si una escuela, por ejemplo, ya tiene estos carros de audio y video, entonces no necesita comprar esta pieza”, dijo Riviere. “Todo lo demás cuesta menos de $ 285.00”.

El dispositivo de desinfección es bastante simple: incluye un compresor de aire portátil, un carrete de manguera, una línea que conecta el carrete de manguera al compresor, una pistola de pintura en aerosol y una solución de desinfección aprobada por los CDC.

“Haga su tarea con el desinfectante”, dijo Riviere. “Los CDC lanzaron un PDF de 67 páginas que enumera todos los productos que han certificado que matarán el coronavirus humano”.

Riviere dijo que, además de que el desinfectante es efectivo para matar el virus, el método de rociado funciona mejor que usar toallitas, y reduce el contacto humano y los desechos.

“Tiene la capacidad de rociar cualquier superficie”, dijo Riviere. “Esto le permite hacerlo desde la distancia”.

Riviere dijo que debido a que el aerosol funciona en casi cualquier cosa, no se limita a usarlo en superficies duras.

“Rociamos hombreras, rociamos pelotas de voleibol, tacos, casilleros, toda nuestra sala de pesas desde el piso hasta el techo, y cada espacio de clase de la escuela de verano una vez que nuestros estudiantes se van”, dijo Riviere.

Riviere dijo que, en un día típico, sus estudiantes ocuparían unas 25 aulas. Dijo que la máquina definitivamente reducirá el tiempo de desinfección.

“Cuando puedas desde la distancia y rociar estas áreas y no limpiar físicamente, será un beneficio para la velocidad y la eficiencia”, dijo Riviere. “El producto que estamos utilizando, no se blanqueará y no teñirá ninguna superficie o ropa”.

Riviere dijo que si los estudiantes y los maestros quieren usar una máscara, la escuela les proporcionará una.

“No hemos visto muchos de estos estudiantes desde marzo”, dijo Riviere. “Estamos listos para recuperarlos, y estaremos listos para el 12 de agosto. Tendremos un horario, un propósito y un plan para cada estudiante”.

LATEST NEWS FROM WFLA.COM: