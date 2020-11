Detectives de Orlando investigan caso de secuestro y agresión sexual en Sarasota

SARASOTA, Florida (WFLA) – Funcionarios del Departamento de Policía de Orlando confirman que los detectives de su agencia estaban en Sarasota el martes investigando un caso de secuestro y agresión sexual. La policía de Sarasota le dice a 8 agentes de On Your Side que ayudaron con esa investigación.

Una mujer fue secuestrada en el estacionamiento de su complejo de apartamentos de Orlando durante el fin de semana y luego su secuestrador la condujo horas antes de escapar, dijo la policía.

Michael Lucas de Sarasota, de 29 años, está acusado de secuestro, agresión sexual, robo de auto y encarcelamiento falso.

Un informe de arresto dice que la mujer estaba en el estacionamiento de su complejo de apartamentos cerca del Millenia Mall en Orlando cuando un hombre se acercó detrás de ella y le tapó la boca con la mano. La mujer le dijo a la policía que el hombre le dijo que no gritara.

“Si gritas, tengo un arma y te dispararé”, gritó el hombre, según el informe de arresto.

Según el informe, la mujer dijo que la obligaron a subir a su propio automóvil. Ella dijo que le dijeron que mantuviera la cabeza entre las piernas y que se sentara en el asiento del pasajero.

La víctima le dijo a la policía que finalmente descubrió que se estaban acercando a Sarasota basándose en una conversación por teléfono celular que el hombre tuvo en el auto. Una vez en Sarasota, la mujer dijo que el hombre se detuvo en un negocio donde pudo ver parcialmente un letrero que decía “rastas”, dice el informe.

Fue afuera de una casa abandonada en Sarasota que la mujer le dijo a la policía que el hombre la golpeó sexualmente. Ella le dijo a la policía que el hombre le ordenó que se sentara en el asiento del conductor y los llevara a ambos de regreso a Orlando.

Mientras se acercaban a Orlando, la víctima dijo que su secuestrador se había quedado dormido en el asiento del pasajero del automóvil. Ella dijo que se pasó las luces rojas porque temía que detenerse lo despertaría.

No se detuvo hasta que llegó a 7-Eleven en International Drive y Destination Parkway. Corrió a la tienda, se escondió detrás del mostrador y llamó al 911 cuando le dijo a un empleado de la tienda que cerrara las puertas con llave, dijo la policía.

La víctima luego identificó a Lucas como el sospechoso durante una alineación de fotos.

8 On Your Side fue a la última dirección conocida de Lucas en la US 41 en Sarasota. Hablamos con un hombre que vivía dos puertas más abajo y dijo que notó actividad policial fuera de su habitación en los últimos días. Se sorprendió al conocer los detalles del informe.

“Siento un poco de ira. No siento ninguna simpatía por el hombre en absoluto”, dijo Aaron Grady. “No solo debería estar tras las rejas, debería estar cumpliendo algún tiempo”, continuó.

Los investigadores dijeron que Lucas estaba en libertad condicional en Sarasota y su oficial de libertad condicional les dijo a los investigadores que se suponía que no debía abandonar el condado.

La investigación continúa.