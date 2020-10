Después de una pelea de nueve meses, Lowe's corrige el error de una mujer que le cobraron dos veces por una estufa nueva

ZEPHYRHILLS, Fla. (WFLA) – Micheline LaBlanc adora la estufa que compró a Lowe’s en enero, pero estaba decidida a no pagarla dos veces. Y ahora, después de que Better Call Behnken se involucre, no tendrá que hacerlo.

LaBlanc luchó contra el error de facturación doble por su cuenta durante nueve meses, pero no estaba llegando a ningún lado. Luego se dirigió a la investigadora de consumidores de 8 On Your Side, Shannon Behnken.

Después de las llamadas a la empresa y al gerente de la tienda, se corrigió el error.

“Tuve que conseguir un mediador, y Shannon fue la mediadora”, dijo. “Pasé por esto durante nueve meses y no pude resolverlo por mi cuenta”.

La solución llega justo a tiempo. Si el saldo aún estaba en la tarjeta de crédito de su tienda al final del año, tendría que comenzar a pagar intereses. A pesar de que ya pagó el precio total de compra de la estufa mediante pagos mensuales, el extracto de su tarjeta de crédito mostraba que debía el monto total de la estufa, lo que significa que tendría que empezar de nuevo.

“Me enviaron tres cartas y tres correos electrónicos, así que tengo un saldo del 0% en mi tarjeta de crédito de Lowe’s y quiero agradecerles mucho por ayudarme a aclarar esto”, dijo LaBlanc.

