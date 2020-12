Después de que Trump firma el paquete de ayuda para el coronavirus, continúa el impulso de cheques de estímulo de $2,000

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – Después de que el presidente Donald Trump promulgó la ley de un paquete de ayuda para la pandemia de $ 900 mil millones que incluye cheques de estímulo de $ 600 para los estadounidenses con dificultades, los legisladores continúan sus esfuerzos para aumentar los montos de los cheques de estímulo en el Congreso.

Trump promulgó el domingo un paquete de ayuda y gastos pandémicos de 2,3 billones de dólares , que devolvió los beneficios por desempleo a millones de estadounidenses. El acuerdo proporciona $ 1.4 billones para financiar agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades al final de la sesión, como un aumento en los beneficios de cupones para alimentos.

La medida fue una reversión repentina de la amenaza de Trump de bloquear el proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso la semana pasada. Había exigido al Congreso enmendar el paquete para aumentar los pagos de estímulo para los estadounidenses de $ 600 a $ 2,000, al tiempo que recortaba otros gastos.

Los demócratas señalaron que apoyaban la medida, pero los republicanos la bloquearon.

Ahora, con la firma del presidente, los cheques serán de $ 600 por adulto y por hijo dependiente , con topes basados en los ingresos anuales.

“Como presidente, le he dicho al Congreso que quiero un gasto mucho menor y más dinero para el pueblo estadounidense en forma de cheques de $ 2,000 por adulto y $ 600 por niño”, dijo el presidente en un comunicado.

El lunes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planea llevar un proyecto de ley independiente al piso de la Cámara para aumentar el tamaño de los cheques. Se espera que la Cámara, donde los demócratas tienen mayoría, vote sobre el tema.

La votación no está prevista hasta bien entrada la tarde, cuando los legisladores también buscarán anular el reciente veto de Trump a una política de establecimiento de un proyecto de ley de 740.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa . Si tiene éxito, esa sería la primera anulación del veto de la presidencia de Trump.

Mientras tanto, se espera que el presidente electo Joe Biden pronuncie comentarios el lunes por la tarde.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que ofrecería la propuesta de Trump de cheques de $ 2,000 para una votación en el Senado esta semana.

“La Cámara aprobará un proyecto de ley para dar a los estadounidenses cheques de $ 2,000”, tuiteó Schumer. “Luego, me moveré para aprobarlo en el Senado”. Dijo que ningún demócrata se opondrá. “¿Lo harán los republicanos del Senado?”

Muchos de los compañeros republicanos de Trump, que controlan el Senado, se oponen a los mayores pagos de ayuda.

El representante republicano Mo Brooks de Alabama se contó el lunes entre los oponentes a un paquete de ayuda más generoso y al llamado de Trump de pagos más altos.

“Es dinero que no tenemos, tenemos que pedir prestado para conseguirlo y no podemos darnos el lujo de devolverlo”, dijo en “Fox and Friends”. “Alguien tiene que mostrarme cómo lo vamos a pagar. ¿Cuánto tiempo antes de que entremos todos en una insolvencia y una bancarrota debilitantes?”

Pero la representante republicana Elise Stefanik de Nueva York dijo que estaba abierta a la idea de cheques de $ 2,000. “Muchos estadounidenses necesitan urgentemente ayuda”, dijo en el programa.

Por ahora, la administración solo puede comenzar a trabajar enviando los pagos de $ 600.

Los beneficios de desempleo que se pagan a unos 14 millones de personas a través de programas pandémicos caducaron el sábado, pero se reiniciarán ahora que Trump firmó el proyecto de ley.

El paquete de ayuda extiende una moratoria sobre los desalojos que debía expirar el 31 de diciembre, actualiza el apoyo a las nóminas de las pequeñas empresas, proporciona fondos para ayudar a las escuelas a reabrir y ayuda para la industria del transporte y la distribución de vacunas.

Associated Press y Reuters contribuyeron a este informe. Todos los informes de Susan Cornwell y Steve Holland de Reuters y Jill Covin, Lisa Mascaro y Andrew Taylor de AP.