Después de que expire la prohibición y se reanuden los desalojos, muchos temen que aumente el número de personas sin hogar

TAMPA, Fla. (WFLA) – Michael Sharpe y su esposa hicieron de Florida su nuevo hogar el año pasado, con la esperanza de tener una vida mejor.

La pandemia puso patas arriba esa nueva vida.

“Ahora me estoy enfrentando al desalojo, me estoy enfrentando a que me embarguen mi auto y me echen a mí ya mi esposa de nuestra casa”, dijo a 8 On Your Side a través de Zoom.

Sharpe dice que intentó y no pudo obtener beneficios de desempleo desde que perdió su trabajo en el hotel en Tampa en marzo. Sin la ayuda, no puede pagar el alquiler … y su casero, dice, está perdiendo la paciencia.

“Llego a casa y veo un aviso en mi puerta”, se lamentó Sharpe.

No esta solo

Una semana después de que expirara la prohibición de desalojos y ejecuciones hipotecarias de Florida el 1 de octubre , On Your Side encontró 272 desalojos presentados solo en la corte del condado de Hillsborough. Hasta el viernes, la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough informa que recibió 185 avisos para notificar. 56 ya han sido servidos.

“Los desalojos masivos en Florida no ayudarán a nadie”, dijo Ida Eskamani de Florida Housing Justice Alliance, una coalición estatal que representa a grupos de inquilinos y propietarios de viviendas. “La falta de vivienda masiva no ayudará a nadie”.

Eskamani y la alianza instaron al gobernador Ron DeSantis a extender la moratoria estatal que expiró a principios de mes. En lugar de eso, están pidiendo a los líderes estatales que ayuden a los inquilinos y propietarios a cubrir sus pérdidas.

El CDC emitió una prohibición nacional de los desalojos y ejecuciones hipotecarias el mes pasado para mantener a las personas en sus hogares y evitar la propagación del COVID-19. Al proporcionar este formulario de declaración , los inquilinos y propietarios de viviendas directamente afectados por COVID-19 deben estar protegidos hasta fin de año.

Sin embargo, la orden de los CDC enfrenta un desafío legal en un tribunal federal y podría ser revocada. La protección de ejecución hipotecaria también se aplica solo a aquellos con hipotecas respaldadas por el gobierno federal.

Si bien califica a las moratorias como “cruciales”, Eskamani también describió esas medidas como soluciones a corto plazo para un problema a largo plazo.

“Al final de este año, la gente seguirá debiendo miles de alquileres impagos”, explicó. “Así que ahora mismo, estamos pateando la lata por el camino”.

Un camino que no llega mucho más lejos, para gente como Michael Sharpe.

“Somos gente de la clase trabajadora”, dijo Sharpe. “Nos merecemos algo mejor”.

El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Hillsborough informa que desde el 1 de octubre, también ha recibido una oleada de llamadas de propietarios que buscan cualquier ayuda de alquiler sobrante para que los inquilinos se pongan al día como un último esfuerzo para evitar el desalojo.

