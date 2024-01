DES MOINES, Iowa – El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), enfrenta preguntas sobre su camino a seguir en las primarias presidenciales republicanas mientras deja Iowa con un distante segundo lugar y enfrenta contiendas aún más desafiantes en los próximos estados con nominaciones tempranas.

El gobernador de Florida quedó en segundo lugar, detrás del esperado primer puesto del expresidente Trump el lunes por la noche. Pero el resultado de DeSantis aún se consideró mediocre, especialmente después de que su campaña y su súper PAC invirtieron la mayor parte de sus recursos en el estado de Hawkeye.

Además de eso, el gobernador enfrenta un camino cuesta arriba en New Hampshire y Carolina del Sur, donde la mayoría de las encuestas lo muestran en un distante tercer lugar, detrás de la exembajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley.

“Siendo realistas, el día después de New Hampshire se hará tarde y muy temprano”, dijo Jim Merrill, estratega republicano radicado en New Hampshire. “Creo que será para todos los que no se llamen Trump, y eso incluye a Haley. Será necesario tener una visión clara de cuál es el camino a seguir”.

El candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis

Trump ganó fácilmente los caucus republicanos de Iowa, obteniendo más de la mitad de los votos. Varios medios de comunicación convocaron la carrera para el expresidente menos de una hora después de que comenzara la asamblea, lo que subraya el control del expresidente sobre los votantes republicanos en el estado y al mismo tiempo generó críticas de la campaña de DeSantis y algunos periodistas por la decisión de convocarla tan temprano.

Pero hablando con sus partidarios en Des Moines, DeSantis buscó proyectar confianza sobre su campaña, diciendo que “nos quitaron la boleta de Iowa”.

“Gastaron casi 50 millones de dólares atacándonos”, dijo a sus seguidores. “Los medios estaban en nuestra contra; Estaban escribiendo nuestros obituarios hace meses. Incluso convocaron elecciones antes de que la gente tuviera la oportunidad de votar”.

Todas las miradas ahora se dirigen al Granite State, donde un promedio de encuestas de New Hampshire compiladas por Decision Desk HQ y The Hill muestran a Trump con un 41 por ciento, Haley con un 33 por ciento y DeSantis con un 6 por ciento.

En un guiño a la posición del gobernador de Florida en New Hampshire, DeSantis se dirigió inmediatamente a Carolina del Sur el día después de Iowa, aunque luego se dirigirá a New Hampshire el martes para varios eventos.

Andrew Smith, director del Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire, sugirió que los resultados de Iowa eran “prácticamente exactamente lo que predecían las encuestas”. El estratega con sede en New Hampshire, Mike Dennehy, argumentó que no había “nada positivo” para que el gobernador abandonara el estado de Hawkeye y sugirió que era “un hombre muerto que caminaba en este momento”.

“No puede argumentar que está en una posición más fuerte porque perdió ante Donald Trump por 30 puntos”, dijo Dennehy, y luego agregó: “Puede decir que su boleto fue sacado de Iowa, pero es un boleto de autobús que va a la Antártida”. . Quiero decir, no lo es: su campaña no va a ninguna parte”.

Al mismo tiempo, los republicanos dicen que el desempeño de Trump en Iowa habla por sí solo.

“Ya sea que termine con más del 50 por ciento o no, lo cual es muy probable, dados los condados sobresalientes, ha destrozado el récord del caucus republicano de Iowa por margen de victoria, y ese es un mensaje poderoso para las bases”, dijo el estratega republicano con sede en Florida, Ford O. -Connell.

“No hay otra manera de darle la vuelta a esto que no sea una victoria contundente de Trump en Iowa”, añadió O’Connell.

O’Connell reconoció que tiene sentido que DeSantis dé a conocer su presencia en Carolina del Sur después de Iowa, señalando al electorado más conservador del estado.

“Es una jugada más inteligente para él que la de New Hampshire, porque el electorado de Carolina del Sur está más cerca de Iowa en términos de cuestiones”, dijo O’Connell. “Pero al no ir a New Hampshire, también se pierde cobertura mediática y es difícil permanecer en la conversación. Además, dos semanas en una primaria presidencial es toda una vida política”.

En una declaración a The Hill, la campaña de DeSantis predijo que en las próximas semanas, las primarias del Partido Republicano se reducirían a una carrera entre Trump y DeSantis.

“Nikki Haley gastó más dinero por voto que cualquier otro candidato en Iowa para obtener un desastroso tercer lugar, lo que demuestra que ninguna cantidad de dinero puede borrar su historial de ceder a la izquierda en todos los temas importantes para los conservadores”, dijo Andrew Romeo, director de comunicaciones de DeSantis. campaña.

“Si bien pueden pasar algunas semanas más para llegar allí por completo, pronto serán dos personas. A pesar de gastar 24 millones de dólares en anuncios falsos negativos contra Ron DeSantis, Nikki Haley no pudo comprarse el tiro mortal que tanto deseaba anoche, y ahora quedará fuera de esta carrera después de no poder ganar en su estado natal el 24 de febrero”. él dijo.

La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley

En New Hampshire, los partidarios de DeSantis señalan lo que dicen son imprecisiones en las encuestas realizadas en el estado. También señalan el hecho de que Chris Christie y Vivek Ramaswamy abandonaron la carrera en los últimos días.

“Ahora tenemos a la gente de Christie y a la gente de Vivek. Mi sospecha es que la mayoría de ellos vendrán en nuestro camino”, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de New Hampshire, Jason Osborne (R), quien respalda a DeSantis. “ [Christie] era el único tipo que realmente estaba desgarrando a Trump como nadie más lo hacía. ¿Por qué alguna de esas personas se uniría al candidato que se postula para ser vicepresidente o secretario de Estado de Trump? Continuó, golpeando a Haley.

“Y luego está todo el pueblo Vivek, en su mayoría libertarios”, dijo Osborne. “¿Por qué diablos se unirían a Lockdown Don cuando podrían unirse a Freedom Ron?”

Esos argumentos van en contra de la sabiduría convencional, que dice que los partidarios de Christie serían más propensos a apoyar a Haley. Además, Ramaswamy ha respaldado a Trump y se presentará en un mitin de campaña, una señal clara para sus propios seguidores.

“Todo el mundo sabe que [the] porción del partido al que [Haley] apela no está ni cerca de lo que se necesita para enfrentarse a Donald Trump”, dijo Osborne. “Mientras tanto, Ron DeSantis, como he dicho desde el principio, es el constructor de puentes entre todas las diferentes facciones del partido”.

Otros partidarios de DeSantis dicen que la decisión de Haley de debatir únicamente con Trump o el presidente Biden, descartando efectivamente cualquier debate futuro con DeSantis, podría favorecer al gobernador.

“Realmente no estoy de acuerdo con eso. Es una tradición de New Hampshire”, dijo Kate Day, partidaria de DeSantis y ex presidenta de los republicanos del condado de Cheshire (NH). “Vamos y vemos a estos candidatos y lo último es ver el debate”.

(Foto AP/Meg Kinnard/Rebecca Blackwell)

Dennehy, el estratega republicano de New Hampshire, no esperaba que hubiera presión sobre DeSantis para que abandonara, y señaló que “la existencia de Ron DeSantis en las primarias republicanas ayuda a Nikki Haley”.

“Si Ron DeSantis abandonara la carrera, todos sus votos irían a parar a Donald Trump”, explicó. “Y así, la única posibilidad de ganar de Nikki Haley es aumentar exponencialmente la participación entre los votantes independientes no declarados en New Hampshire. Necesita conservar su pequeño apoyo republicano, por lo que dividir la base de votantes republicanos con Ron DeSantis ayuda en este momento”.

Pero algunos republicanos han dudado seriamente de que DeSantis o Haley puedan derrocar a Trump.

Chip Felkel, consultor republicano con sede en Carolina del Sur y crítico de Trump, calificó de “tremendo error” que ninguno de los candidatos se lanzara con más fuerza contra Trump y sugirió que “ninguno de los dos tiene una oportunidad en el infierno”.

“Este juego se trata de expectativas”, dijo Felkel. “Se trata de superar las expectativas y ganar impulso. Y no me pueden decir el 21 y el 19 por ciento de los votos; esas eran las expectativas, que perderían tanto. Y eso realmente no te da impulso, por mucho que digan”.