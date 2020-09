DeSantis eliminará las restricciones de restaurantes y bares, pero no todos los establecimientos a bordo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis reveló el jueves que está listo para levantar las restricciones en los bares y restaurantes de Florida.

Durante una mesa redonda de dos horas en Tallahassee en la que se discutieron los impactos sociales de los cierres, DeSantis dijo a los reporteros que planea eliminar el límite de capacidad del 50 por ciento, permitiendo que los establecimientos operen “a la capacidad con la que se sientan cómodos”.

Agregó que el estado no permitirá a los municipios locales el poder de cerrar restaurantes y bares por razones relacionadas con COVID-19.

“No creo que el cierre de restaurantes haya probado ser efectivo”, dijo DeSantis. “No podemos dejar que estos negocios mueran”.

El gobernador no dio un cronograma para levantar las restricciones. Hasta el jueves por la noche, no se ha emitido ninguna orden ejecutiva.

La oficina del gobernador no respondió las preguntas de 8 On Your Side.

Algunos restaurantes, como Forbici Modern Italian en el Hyde Park de Tampa, permanecerán en operaciones actuales independientemente.

“Mantiene a nuestro personal seguro, hace que nuestros clientes se sientan cómodos”, dijo el propietario Jeff Gigante.

“Me gusta eso”, dijo Khenh Vong, quien habló con 8 On Your Side después de terminar una comida en Forbici. “Eso me hace sentir cómodo, como si estuvieran siendo responsables de las pautas y la salud”.

Sin embargo, Gigante comprende el atractivo que tienen otros restaurantes para expandir su capacidad. Los últimos seis meses han sido brutales para los negocios.

“Creo que el lanzamiento de este nuevo mandato será útil para muchas empresas que han estado contra las cuerdas”, dijo.

Según la Asociación Nacional de Restaurantes, 100.000 restaurantes han cerrado definitivamente desde que comenzó la pandemia. No está claro cuántos hay en Florida.

La Asociación de Restaurantes y Alojamientos de Florida no respondió consultas por correo electrónico hasta el jueves por la noche.

En circunstancias normales, un restaurante medio vacío no es lo que un restaurador quiere ver. Pero agradecido de haber sobrevivido hasta ahora, Gigante está mirando el vaso medio lleno.

“Mi esposa me pregunta, porque he estado viniendo todas las noches, ella dice ‘¡¿todas las noches?'”, Explicó. “¡Estoy como, solo quiero ver el lugar con gente allí!”

