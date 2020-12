DeSantis dice que los asilos de ancianos serán los primeros en recibir la vacuna COVID

NUEVA YORK (AP) - En el cambio más sísmico de un estudio de Hollywood durante la pandemia, Warner Bros. Pictures anunció el jueves que toda su lista de películas para 2021, incluida una nueva película de "Matrix", "Godzilla vs. Kong" y la adaptación de Lin-Manuel Miranda "In the Heights" - se transmitirá en HBO Max al mismo tiempo que se proyecten en los cines.

Entre la miríada de cambios en los planes de lanzamiento provocados por la pandemia, ningún estudio ha adoptado la transmisión como un salvavidas tan completamente. Pero después de decepcionantes ventas nacionales de entradas para "Tenet", y con la mayoría de los cines estadounidenses actualmente cerrados, Warner Bros. recurrirá a un modelo de distribución híbrido. Las películas debutarán simultáneamente en cines y en HBO Max en los EE.UU. Después de un mes, dejará de transmitir y continuará reproduciéndose solo en cines.