Derek Chauvin puede irse de Minnesota debido a 'preocupaciones de seguridad', dice el juez

TAMPA, Fla. (Tampa Hoy) –– El año 2020 ha sido uno muy dificil luego de la pandemia del COVID-19. Muchas personas han perdido su empleo y por ende su seguro de salud. En medio de una pandemia los sintomas de la gripe de la influenza tiene algunos sintomas parecidos al Coronavirus. Es por eso que se le recomienda a las personas a protegerse contra la gripe.

Si no tienes seguro médico o tu seguro no tiene cobertura para una vacuna de la gripe, Walgreens, en asociación con Health and Human Services, proporcionará vacunas contra la gripe gratuitas para adultos que no tienen seguro médico o tienen seguro insuficiente y no pueden pagar una vacuna.