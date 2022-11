KNOXVILLE, Tenn. ( WATE ) — Un hombre que soñaba con animar algún día desde el costado del Neyland Stadium finalmente pudo cumplir ese sueño durante el partido de UT contra Kentucky, y su momento en el centro de atención se está convirtiendo en un momento viral.

Michael Galyean le dijo a WATE 6 que el líder de Spirit en UT le pidió ayuda con una obra de teatro planificada que involucraba baile e improvisación. Estuvo de acuerdo y le enviaron un video del baile. El sábado actuó, habiendo practicado solo dos veces con el equipo. Lo clavaron.

Galyean describió lo que sucedió en una publicación en su cuenta personal de redes sociales.

“En el medio tiempo, me puse una camiseta de Axis Security. ‘Trabajé’ todo el tercer cuarto como seguridad lateral, patrullando el área frente a la sección de estudiantes y frente al equipo de baile. Durante las pausas comerciales, tienen un in- House DJ creando lo que llamamos “Club Sterl”, donde los bailarines se aglomeran y festejan. Ahora, el personal de Axis es conocido por no darse cuenta de lo que sucede detrás de ellos, ya que están más preocupados por las multitudes que se encuentran frente a ellos. Esto es donde entré. Bailaron, arruiné, discutimos, gané”, escribió Galyean en la publicación.

Escribió lo “increíble” que fue ver a la multitud pasar de estar molesta con él por bloquear al equipo Spirit, a emocionarse al darse cuenta de que era parte de la parodia.

Fue un sueño hecho realidad para el hombre que una vez planeó probar para el equipo pero no lo hizo. Explicó lo sucedido. Agregó que siempre se arrepintió de no haber cumplido ese sueño de infancia.

Después de la escuela secundaria, Galyeon aplicó y fue aceptado en Tennessee y Kentucky. Compartió que eligió esas escuelas basándose únicamente en sus programas de porristas. Dijo que cuando vio el Neyland Stadium mientras visitaba UT, pensó: “Elijo UT porque algún día voy a animar en esos lados”.

El 29 de octubre, lo eliminó de su lista de deseos.

“Actué con el equipo de baile UT, 7 veces campeón nacional, frente a 105 000 personas, en el sexto estadio más grande del país, mientras jugábamos en Kentucky. Me puse de pie en el vestuario de porristas, el equipo de porristas de Kentucky me chocó los cinco , y todo se sintió bien. Decir que esto fue un sueño hecho realidad es quedarse corto”, escribió Galyean.

Galyean terminó la publicación con un mensaje para su yo de la escuela secundaria: “Sigue presionando, sigue intentándolo y sigue siendo tú. Vas a estar bien, chico”.

Galyean le dijo a WATE 6 que su objetivo, al hacer cualquier cosa, es unir a las personas.