LAS VEGAS ( KLAS ) — La policía metropolitana de Las Vegas ha publicado videos de cámaras corporales de oficiales interactuando y luego arrestando al ex corredor de la NFL Marshawn Lynch.

La policía publicó los videos el jueves, dos días después del arresto de Lynch bajo sospecha de DUI. Los oficiales arrestaron a Lynch, de 36 años, alrededor de las 7:30 am del martes.

Marshawn Lynch antes de su arresto en Las Vegas. (PDLV/KLAS)

Los oficiales dijeron que encontraron a Lynch “dormido al volante con el vehículo en una condición imposible de conducir”. El automóvil, un Shelby GT500 Coupe 2020, no estaba registrado, dijo la policía.

Los videos, que son esencialmente los mismos registros de eventos desde diferentes ángulos, muestran a Lynch en el automóvil con una puerta abierta y una llanta faltante.

“No estoy conduciendo”, les dice Lynch a los oficiales. “El coche no está encendido”.

Varios oficiales sacan a Marshawn Lynch de un automóvil en Las Vegas. (PDLV/KLAS)

Luego, los oficiales lo sacan del auto y lo esposan. Los oficiales notaron que olía a alcohol.

“No más juegos hoy”, dijo un oficial mientras esposaba a Lynch.

Otros videos muestran a los oficiales discutiendo su investigación después del arresto de Lynch.

“Hizo un montón de vueltas a través de los estacionamientos”, dijo un oficial. “Seguí todas sus marcas y me lleva de regreso aquí”.

Según un informe de arresto, los oficiales olieron alcohol en su aliento y en su automóvil y notaron que tenía los ojos inyectados en sangre y solo usaba un zapato. (PDLV/KLAS)

“Nunca he visto al tipo”, dijo otro oficial.

“Es uno de los corredores más duros. Atropella a la gente”, respondió otro.

El reportero digital Duncan Phenix de KLAS de Nexstar se comunicó con el concesionario de California que vendió el automóvil. Una persona allí dijo que Lynch compró el auto en diciembre de 2019. Una lista de la venta decía que el MSRP del auto era de $170,000.

Lynch enfrenta cargos de DUI por licor y/o drogas, no entregar o negarse a entregar prueba de seguro, conducir un vehículo no registrado y no conducir en un carril de circulación.

Debe comparecer ante el Tribunal Municipal de Las Vegas el 7 de diciembre.

Lynch jugó más recientemente para los Seattle Seahawks y jugó para los entonces Oakland Raiders en la temporada 2017-18. El cinco veces jugador de Pro Bowl, conocido cariñosamente por los fanáticos como “Modo Bestia” por su habilidad para atropellar a los tacleadores, ganó un Super Bowl en 2014 con los Seattle Seahawks.

Marshawn Lynch ingresó en la cárcel de la ciudad de Las Vegas el 9 de agosto de 2022. (Ciudad de Las Vegas/KLAS)

“Marshawn no fue detenido por un DUI”, dijeron los abogados de Lynch, Richard Schonfeld y David Chesnoff, en un comunicado a 8 News Now. “Más bien, el vehículo estaba estacionado de manera segura y no estaba en funcionamiento. Confiamos en que cuando se presenten todas las pruebas, esto no será un DUI según la ley de Nevada. Marshawn aprecia y agradece la preocupación y el apoyo de todos”.