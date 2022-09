LAS VEGAS ( KLAS ) — Los videos obtenidos por KLAS de Nexstar muestran el auto de lujo del ex corredor de la NFL Marshawn Lynch atrapado en una roca en un accidente que provocó una multa de estacionamiento.

Lynch, de 36 años, conducía en Las Vegas alrededor de las 4 am del 22 de febrero cuando su Lamborghini Aventador “colisionó con un jardín y una cerca”, escribió la policía en un informe. Los videos de la cámara corporal de la Policía Metropolitana de Las Vegas muestran el automóvil de Lynch sentado en el área ajardinada mientras la policía intenta determinar quién lo conducía.

Los oficiales sospecharon que Lynch conducía a “una alta velocidad” cuando su automóvil se salió de la carretera, golpeó un bordillo y viajó unos 50 pies antes de detenerse en la cima de la roca, según el informe.

Una persona en el lugar, que le dijo a la policía que era el primo de Lynch, inicialmente dijo que Lynch no conducía, según el informe y los videos revelan. La policía emitió una citación a esa persona, pero esas infracciones “fueron anuladas debido a que se demostró [that person] no era el conductor en el momento de la colisión”, escribió la policía en el informe.

Lynch, de 36 años, conducía por la avenida Tropicana cerca de Santoro Drive alrededor de las 4 a. m. del 22 de febrero cuando su Lamborghini Aventador “chocó con un jardín y una cerca”, escribió la policía en un informe. (PDLV/KLAS)

“¿Este es tu carro?” un oficial le pregunta al hombre.

“Mi prima”, respondió.

“¿Y estás diciendo que estabas conduciendo?” respondió el oficial.

“Sí”, dijo el hombre.

“¿Dónde está tu prima?” preguntó el oficial.

“Probablemente esté en casa”, dijo el hombre.

La policía dijo que los testigos vieron a Lynch alejándose del accidente y luego “regresaron y comenzaron a intentar sacar el vehículo del área del paisaje”, según el informe. Más tarde llegó una camioneta para ayudar en ese intento, según el informe policial. Lynch luego se fue en la camioneta, dejando al hombre con el que la policía está hablando en los videos con el auto.

“¿A quién recogieron en la camioneta?” preguntó un oficial.

“No, vine en la camioneta”, dijo el hombre.

“¿Viniste en la furgoneta? ¿Pensé que habías dicho que estabas conduciendo esta cosa? respondió el oficial, refiriéndose al Lamborghini.

Los oficiales no creen que el hombre con el que estaban hablando fuera el conductor, ya que los testigos vieron a un segundo hombre con una descripción diferente alejándose del lugar del accidente, dijeron en los videos.

“Es difícil mantener tu historia clara cuando me estás mintiendo”, le dijo el oficial al hombre.

Lynch no aparece en ninguno de los videos. En un clip, los oficiales parecen hacer referencia al video de un testigo del conductor saliendo del automóvil. Lo describieron como un “gran tipo” que ya no estaba en el lugar del accidente.

“Estaban tratando de sacarlo antes de que alguien llegara aquí”, comentó un oficial. “Ese es el tipo que conducía, un tipo grande, este es el tipo que se quedó”.

Tres días después del accidente, la policía se reunió con Lynch, quien reconoció haber conducido, escribieron en el informe. Lynch les dijo a los oficiales que era nuevo en el vecindario y que abandonó el lugar del accidente “para evitar que lo pusieran en video”, según el informe.

La policía citó a Lynch por el accidente y no lo arrestó. Los oficiales dijeron que no estaba afectado.

Los registros judiciales muestran que Lynch se declaró nolo contendere, aceptando la violación pero negando la culpabilidad, de un cargo de detenerse, pararse o estacionarse prohibido en lugares específicos, lo cual es un delito menor. Un juez le ordenó pagar una multa de $750.

“Esta no es una historia”, dijeron los abogados de Lynch, Richard Schonfeld y David Chesnoff, en un comunicado a KLAS sobre el incidente de febrero. “Marshawn abordó este asunto hace muchos meses y fue declarado responsable de una infracción de estacionamiento”.

El tribunal le dijo a KLAS que la declaración de culpabilidad fue negociada entre la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark y los abogados de Lynch.

El 9 de agosto, la policía metropolitana de Las Vegas arrestó a Lynch bajo sospecha de DUI después de una parada de tráfico alrededor de las 7:30 de la mañana.

Los oficiales dijeron que encontraron a Lynch “dormido al volante con el vehículo en una condición imposible de conducir”. El automóvil, un Shelby GT500 Coupe 2020, no estaba registrado, dijo la policía.

En ese caso, Lynch enfrenta cargos de DUI, licor y/o drogas, no entregar o negarse a entregar prueba de seguro, conducir un vehículo no registrado y no conducir en un carril de circulación.

“Marshawn no fue detenido por un DUI”, dijeron los abogados de Lynch en un comunicado sobre el arresto de Lynch en agosto. “Más bien, el vehículo estaba estacionado de manera segura y no estaba en funcionamiento. Estamos seguros de que cuando se presenten todas las pruebas, esto no será un DUI según la ley de Nevada. Marshawn aprecia y agradece la preocupación y el apoyo de todos”.

La ley de Nevada establece que una persona sentada en el asiento del conductor de un vehículo se considera “en control físico” del vehículo.

Lynch jugó más recientemente para los Seattle Seahawks y jugó para los entonces Oakland Raiders durante la temporada 2017-2018.