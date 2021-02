Vea los alimentos del Super Bowl más buscados en todos los estados

TAMPA, Fla. ( PORTADAS ) - Apostar por la duración del himno nacional del Super Bowl es una de las primeras apuestas de gran juego que se cobran en el Super Domingo, y los apostadores establecen un Over / Under en el tiempo requerido para cantar "The Star -Spangled Banner."

Este año, la estrella de R&B Jazmine Sullivan se unirá a Eric Church para cantar el himno nacional del Super Bowl LV. El dúo fue anunciado por la NFL el 19 de enero de 2021, y los sitios de apuestas en línea se apresuraron a publicar probabilidades, con el Over / Under inicialmente establecido a las 2:00.