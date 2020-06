USF QB y la familia del fútbol quieren 'hacer todo' para ayudar a la comunidad de Tampa en medio de protestas

NUEVA YORK (AP) - Un novato en el mínimo de las grandes ligas obtendría un mayor porcentaje de su salario que las estrellas multimillonarias como Mike Trout o Gerrit Cole bajo una propuesta de escala móvil de equipos de grandes ligas que los jugadores encontraron "extremadamente decepcionante".

Major League Baseball hizo la propuesta al sindicato de jugadores el martes durante una reunión digital en lugar del plan de reparto de ingresos 50-50 que los propietarios inicialmente aprobaron para sus negociadores el 11 de mayo, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el plan. La gente habló bajo condición de anonimato porque los detalles no fueron anunciados.