La Federación de Fútbol de EE.UU. llegó a acuerdos históricos para pagar por igual a sus equipos masculinos y femeninos, convirtiendo al organismo rector nacional estadounidense en el primero en el deporte en prometer dinero equivalente para ambos sexos.

La federación anunció acuerdos de negociación colectiva separados hasta diciembre de 2028 con los sindicatos para ambos equipos nacionales el miércoles, poniendo fin a años de negociaciones a menudo enconadas.

Los hombres han estado jugando bajo los términos de un CBA que expiró en diciembre de 2018. El convenio colectivo femenino expiró a fines de marzo, pero las conversaciones continuaron después de que la federación y las jugadoras acordaron resolver una demanda por discriminación de género presentada por algunas de las jugadoras en 2019. El acuerdo dependía de que la federación lograra contratos laborales que igualaran el salario y las bonificaciones entre los dos equipos

“Siento mucho orgullo por las niñas que verán crecer esto y reconocerán su valor en lugar de tener que luchar por ello. Sin embargo, mi papá siempre me dijo que no te recompensan por hacer lo que se supone que debes hacer, y lo que se supone que debes hacer es pagar por igual a hombres y mujeres”, dijo la delantera estadounidense Margaret Purce. No doy ninguna estrella dorada, pero estoy agradecido por este logro y por todas las personas que se unieron para lograrlo”.

Quizás el mayor escollo fue el premio en metálico de la Copa del Mundo, que se basa en cuánto avanza un equipo en el torneo. Si bien las mujeres de EE.UU. han tenido éxito en el escenario internacional con títulos consecutivos de la Copa del Mundo, las diferencias en el dinero de los premios de la FIFA significaron que se llevaron a casa mucho menos que los ganadores de los hombres.

Los sindicatos acordaron agrupar los pagos de la FIFA para la Copa Mundial masculina a finales de este año y la Copa Mundial Femenina del próximo año, así como para los torneos de 2026 y 2027.

Cada jugador obtendrá tarifas de participación en el juego equivalentes en lo que, según la USSF, la convierte en la primera federación en reunir premios en efectivo de la FIFA de esta manera.

“Lo vimos como una oportunidad, una oportunidad de ser líderes en este frente y sumarnos a la selección femenina ya la US Soccer. Así que estamos emocionados de que así fue como pudimos cerrar el trato”, dijo Walker Zimmerman, un defensor que forma parte del grupo de liderazgo de la Asociación de Jugadores de la Selección Nacional de EE. UU.

Anteriormente, la federación basaba las bonificaciones en los pagos de la FIFA, que destinó $400 millones para el torneo masculino de 2018, incluidos $38 millones para el campeón Francia , y $30 millones para el torneo femenino de 2019, incluidos $4 millones para el campeón Estados Unidos.

La FIFA ha aumentado el total a 440 millones de dólares para el Mundial masculino de 2022, y su presidente, Gianni Infantino, ha propuesto que la FIFA duplique el premio en metálico femenino hasta los 60 millones de dólares para el Mundial femenino de 2023, en el que la FIFA ha aumentado los equipos a 32.

Para los ciclos actuales de la Copa del Mundo, la USSF juntará los fondos de la FIFA, tomando el 10% de la parte superior y luego dividiendo el resto en partes iguales entre 46 jugadores: 23 jugadores en la lista de cada equipo. Para el ciclo 2026-27, el recorte del USSF aumenta al 20% antes de la división.

Después de perderse la Copa del Mundo de 2018, los hombres se clasificaron para la Copa del Mundo de este año en Qatar a partir de noviembre. La selección femenina buscará clasificarse este año para el Mundial de 2023, copatrocinado por Australia y Nueva Zelanda.

Para torneos menores, como los organizados por el organismo rector de América del Norte, los jugadores obtendrán bonos de juego idénticos. Y para los juegos de exhibición, los jugadores recibirán tarifas de aparición equivalentes y pagos por rendimiento según el resultado del partido y el rango del oponente. Los jugadores que no se vistan ganarán una tarifa equivalente a participar en un campo de entrenamiento del equipo nacional.

Las mujeres renunciaron a salarios base garantizados que habían sido parte de su CBA desde 2005. A algunas jugadoras se les había garantizado salarios anuales de $100,000.

“Creo que hemos superado algunas de las condiciones que pueden parecer que hemos perdido algo, pero ahora nuestra liga (profesional) es lo suficientemente fuerte y ahora no necesitamos tantos contratos garantizados, ya sabes, podemos estar en más un modelo de pago por jugar”, dijo Purce.

El cuidado de niños, cubierto para mujeres mayores de 25 años, se extenderá a hombres durante los campos de entrenamiento y partidos de la selección nacional.

Las mujeres y los hombres también recibirán una parte de los ingresos comerciales de las entradas para los partidos controlados por la USSF, con bonificaciones por agotamiento, y cada equipo obtendrá una parte de los ingresos por transmisión, socios y patrocinadores.

Los jugadores obtendrán un plan 401(k) y la USSF igualará hasta el 5 % de la compensación de un jugador, sujeto a los límites del IRS. Ese dinero se deducirá de las cuotas de los ingresos comerciales.

“Hubo momentos en los que pensé que todo se iba a desmoronar y luego se volvió a unir y es un verdadero mérito para todos los diferentes grupos que se unieron, negociando en una mesa”, dijo la presidenta de la federación, Cindy Parlow Cone, ex selección nacional. jugadora que se convirtió en directora del órgano rector en 2020. “Creo que ahí es donde realmente sucedió el punto de inflexión. Antes, tratar de negociar un convenio colectivo con las mujeres y luego dar la vuelta y negociar los términos del convenio colectivo con los hombres y viceversa, fue realmente un desafío Creo que el verdadero punto de inflexión fue cuando finalmente estuvimos todos en la misma habitación, sentados en la misma mesa, trabajando juntos y colaborando para alcanzar este objetivo”.

Las mujeres pusieron fin a seis años de litigio por la igualdad salarial en febrero en un acuerdo que pedía que la USSF pagara $ 24 millones, un acuerdo supeditado a la celebración de nuevos acuerdos de negociación colectiva.

Como parte del acuerdo, los jugadores se repartirán 22 millones de dólares, aproximadamente un tercio de lo que buscaban por daños y perjuicios. La USSF también acordó establecer un fondo con $ 2 millones para beneficiar a las jugadoras en sus carreras posteriores al fútbol y los esfuerzos caritativos destinados a hacer crecer el deporte para las mujeres.

Mark Levinstein, abogado del sindicato masculino, dijo que el acuerdo puso fin a “más de 20 años de discriminación de la federación contra los jugadores de la USWNT”.

“Junto con la USWNTPA, las jugadoras de la USMNT lograron lo que todos decían que era imposible: un acuerdo que brinda una compensación justa a las jugadoras de la USMNT e igual salario y condiciones de trabajo iguales para las jugadoras de la USWNT”, dijo. “El nuevo liderazgo de la federación debería recibir un tremendo crédito por trabajar con los jugadores para lograr estos acuerdos”.

