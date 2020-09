'Tom y yo estamos bien': Bruce Arians responde a las críticas sobre los comentarios posteriores al juego sobre Tom Brady

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Si se ha topado con un escenario rumoreado en el que el entrenador en jefe y el mariscal de campo titular de los Tampa Bay Buccaneers están involucrados en algún tipo de juego de culpa, debe tomar uno o dos (o 12) de profundidad respiraciones.

Bruce Arians cumple con la regla de “entrenarlos con fuerza y abrazarlos más tarde” cuando se trata de interactuar con sus jugadores. Nunca tiene miedo de decir lo que piensa, y lo hizo el domingo y nuevamente el lunes cuando le preguntaron sobre el juego del mariscal de campo Tom Brady.

“Mike lo leyó bien”, dijo Arians en referencia a la primera intercepción de Brady inmediatamente después de la derrota de los Buccaneers ante los New Orleans Saints el domingo. “Debería haberle cruzado la cara, pero Tom lo derrocó. El otro fue un pase de pantalla con un medio llamado. Tiró la salida y fue un pick-six, una mala decisión “.

Arians, después de echar un segundo vistazo a esa primera intercepción, aclaró el lunes que Mike Evans leyó mal la cobertura y debería haber seguido corriendo la ruta. Brady no tuvo la culpa aquí.

También comentó sobre el comportamiento de Brady después de la derrota para comenzar la temporada.

“Sabía que no jugaba muy bien y no es lo que espera de él ni lo que nosotros esperamos”, dijo Arians. “Anticipo que tendrá un poco más de determinación y un poco más de determinación esta semana”.

Aparentemente, una parte de la población está criticando a los arrianos.

¿Por qué?

Habló de Brady como hablaba de sus otros jugadores, evaluando dónde jugaban bien y dónde juegan mal . También declaró lo obvio con respecto al juego del hombre debajo del centro. Si miraste cualquier parte del juego, con la excepción del primer drive de los Buccaneers, sabrías que Brady no alcanzó su nivel típico de estrellato.

No, Bill Belichick nunca compartió públicamente su decepción con Brady, pero Arians no es Belichick. Tendrías que preguntarle, pero lo más probable es que Brady no quiera que Arians se transforme en su ex entrenador en jefe.

Dejó a los Patriots por una razón.

Se unió a los Buccaneers por una razón.

Brady no ha abordado los comentarios pero, según los arrianos, los dos son perfectamente melocotones.

“Tom y yo estamos bien, así que no me importa lo que piensen los demás. Así que es justo lo que él y yo pensamos ”, dijo el miércoles por la tarde. “Salimos del estadio bien y hoy nos presentamos bien, así que no hay nada de qué hablar”.

Exactamente.

“No hay nada de qué hablar”.

