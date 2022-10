TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tom Brady lanzó para 351 yardas y un touchdown, ayudando a los Tampa Bay Buccaneers a poner fin a una racha de dos derrotas al vencer el domingo 21-15 a los Atlanta Falcons.

Brady completó 35 de 52 pases sin intercepción, evitando su primera racha de tres derrotas consecutivas desde 2002, cuando estaba con los New England Patriots. Leonard Fournette anotó dos touchdowns para los Bucs (3-2) en un acarreo de 1 yarda y una recepción de 1 yarda.

Un niño corrió al campo después del primer TD de Fournette y un guardia de seguridad lo derribó con fuerza en el extremo opuesto del campo. La policía dijo que no habría cargos y no se realizó ningún arresto.

Los Falcons (2-3) redujeron un déficit de 21-0 a seis con un lanzamiento de touchdown de 19 yardas de Marcus Mariota a Olamide Zaccheaus y un subsiguiente pase de conversión de dos puntos a KhaDarel Hodge con 4:38 restantes en el último cuarto.

Atlanta no recuperó el balón cuando Brady, ayudado por una disputada penalización por rudeza al pasador contra el liniero defensivo Grady Jarrett en una captura en tercera oportunidad, lideró una serie decisiva en el territorio de los Falcons.

Atlanta tiene uno de los juegos terrestres más productivos de la NFL, pero no tuvo mucho éxito por tierra al principio sin el líder corredor Cordarrelle Patterson, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados la semana pasada.

Una semana después de correr para más de 200 yardas en una victoria por tres puntos sobre Cleveland, los Falcons fueron superados por 297 yardas contra 89 en total en la primera mitad. Sin embargo, se mantuvieron comprometidos con la carrera y terminaron con 151 yardas por tierra en 31 intentos.

Mariota fue el corredor más efectivo de Atlanta, ganando 61 yardas en siete intentos. Acertó 14 de 25 pases para 147 yardas y un touchdown sin intercepción, pero también fue capturado cinco veces para 37 yardas en pérdidas.

Brady lideró un par de series de 13 jugadas, una que cubrió 88 yardas y la otra 84, para construir una ventaja de 10-0 en la carrera de TD de Fournette y el campo de 21 yardas de Ryan Succop.

Succop agregó un pase de 44 yardas cuando el tiempo expiró en la primera mitad para poner el marcador 13-0, con una recepción de 21 yardas de Fournette preparando la patada después de que Younghoe Koo de Atlanta fallara un gol de campo de 52 yardas con 20 segundos por jugar.

NIÑO EN EL CAMPO

Una mujer que se identificó como la madre del niño que corrió en el campo le dijo a The Associated Press que el niño tenía 10 años. Más tarde, un oficial de policía le dijo a AP que el niño tiene más de 10 años, pero que no podía revelar su información porque es menor de edad. El oficial dijo que la madre tiene varios hijos y estaba confundida sobre cuál saltó al campo.

LESIONES

Los Falcons jugaron sin TE Kyle Pitts (tendón de la corva), quien estuvo inactivo. … Falcons LB Mykal Walker se fue con una lesión en la ingle en el segundo cuarto. … Los WR Julio Jones (rodilla) y Breshad Perriman (rodilla, tendón de la corva), S Logan Ryan (pie), TE Cameron Brate (conmoción cerebral) y DL Akiem Hicks (pie) estuvieron inactivos para Tampa Bay debido a una lesión. … Bucs CBs Carlton Davis (cadera) y Sean Murphy-Bunting (quad) partieron en la segunda mitad.

HASTA LA PRÓXIMA

Falcons: Regresan a casa para recibir a los San Francisco 49ers el próximo domingo.

Buccaneers: Juegan en los Pittsburgh Steelers el domingo.