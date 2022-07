TAMPA, Fla. (WFLA) – El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, habló sobre su breve retiro, una próxima película de su nueva compañía de producción y su contrato de transmisión deportiva de $375 millones en una nueva entrevista con Variety.

El siete veces campeón del Super Bowl anunció su retiro del fútbol en febrero, pero solo duró 40 días. Brady dijo que se sintió presionado para tomar una decisión rápida, pero finalmente decidió regresar para la temporada 2022 de la NFL.

Aunque Brady aparecerá en el campo este año, la estrella del deporte mira hacia el futuro. Brady consiguió un contrato de 10 años y 375 millones de dólares con Fox Sports para aparecer en la red como analista principal después de su retiro.

“Tengo una perspectiva única sobre el fútbol y cómo se debe jugar, y cómo se ven las buenas jugadas y cómo se ven las malas jugadas”, dijo Brady a Variety. “Siento que todavía puedo tener un gran impacto en el juego”.

Brady también reveló que la red deportiva rival ESPN también trató de contratarlo. “Hubo muchas oportunidades diferentes que se me acercaron”, dijo.

El ex Patriota volverá al campo de Nueva Inglaterra, esta vez para una nueva película. Producida por Brady’s 199 Productions, un guiño a su posición en el draft de la NFL, “80 for Brady” sigue a un grupo de fanáticos octogenarios de los Patriots que viajan a Houston para animar a Brady en el Super Bowl LI. La comedia está protagonizada por Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno y Lily Tomlin y se estrenará el próximo año.

Brady se unirá en la pantalla a los ex Patriots Danny Amendola, Julian Edelman y Rob Gronkowski, quienes aparecen como ellos mismos. “Nunca habíamos estado juntos en un plató de cine, pero nos sentimos como si estuviéramos de vuelta en el vestuario cuando estuvimos allí”, dijo Brady a Variety. “Cada vez que involucro a mis amigos en las cosas que estoy haciendo, lo hace mucho más agradable para mí”.

Brady también habló sobre sus otros proyectos, como una línea de ropa deportiva, un sitio NFT orientado a los deportes y un programa de acondicionamiento físico creado por su entrenador físico Alex Guerrero.

En cuanto a cuándo espera salir del campo para siempre, Brady dijo que aún está en el aire. “¿Podría ser este mi último año? Absolutamente. ¿Podría cambiar de opinión? Absolutamente”, dijo Brady. “Me he dado cuenta de que no me quedan cinco años. Quiero hacerlo a mi manera. Quiero dar todo lo que tengo y ver dónde estoy”.