TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tom Brady se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en lanzar más de 100,000 yardas, superando el hito con un pase completo de 15 yardas a Leonard Fournette durante el último cuarto del partido del domingo entre los Tampa Bay Buccaneers y Los Ángeles Rams.

El líder en pases de la carrera de la liga ingresó al enfrentamiento de los últimos dos campeones del Super Bowl y necesitó 164 yardas para llegar a una meseta que el mariscal de campo de 45 años reconoce que nadie hubiera imaginado posible que lograra cuando ingresó a la NFL como sexta ronda en la selección de draft en 2000.

Brady, quien ganó siete Super Bowls y posee casi todos los récords significativos de pases de la liga, superó las 100,000 yardas en el juego 374 de su carrera, incluidos los playoffs.

“Para mí, es un mérito para todos los muchachos con los que he jugado, que me han bloqueado, han atrapado pases. … No puedo hacer (nada) en esta liga sin que los muchachos también hagan lo que son increíbles”, dijo Brady el jueves pasado.

“Son grandes logros”, agregó. “Pero por mucho que la gente quiera decir: ‘Oh, esto es lo que hizo Tom Brady’. En mi opinión, esto es lo que yo mismo y todas estas otras personas que han contribuido a mi vida también hemos hecho”.