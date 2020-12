‘Todos están aquí para el viaje’: El equipo de fútbol de Newsome Wolves está decidido a agregar otra victoria histórica a la carrera de playoffs

HILLSBOROUGH COUNTY, Fla. (WFLA) – “Nuestro lema es tratar de ser más duros que el equipo en el que jugamos y nuestros muchachos se han enamorado de ese lema y las victorias han seguido, por lo que ha sido un gran año”.

Ha sido un gran año para los Newsome Wolves pero el año todavía está en sesión.

“Ellos conocen la historia y saben lo que está en juego”, dijo Christian Yockey, el entrenador en jefe de fútbol de Newsome High School, sobre sus jugadores. “No pueden esperar a que la comunidad venga a nuestro campo este viernes por la noche y les ofrezca un espectáculo y, con suerte, jugamos nuestro mejor juego y si jugamos nuestro mejor juego, tenemos una gran oportunidad de ganar”.

Los Wolves serán los anfitriones de su juego final regional en la historia de la escuela el viernes por la noche. Su oponente es un equipo al que se han enfrentado en el pasado, los Osceola Kowboys de Kissimmee.

“En 2008 y 2009”, recordó Yockey, “creo que los jugamos en los playoffs. Evidentemente, no ganamos. En 2012, volvimos a enfrentarlos en Kissimmee y nuevamente, no ganamos, así que hemos estado cerca un montón de veces. Creo que 21-13 y 21-18 y este grupo de niños, no eran parte de esa historia “.

Los Wolves no habían ganado un partido de playoffs desde esa temporada de 2012 cuando los Kowboys los eliminaron.

Rompieron esa racha, una racha de ocho años y cuatro días, el 20 de noviembre contra los Wharton Wildcats. Ganaron 21-7.

Los jugadores lo recuerdan bien.

“Fue simplemente increíble”, dijo Caden Huffman , un apoyador junior. “Entramos en ese juego con ganas de jugar con todo lo que teníamos. Sabíamos que sería el último juego de nuestros seniors si perdíamos, así que todos salieron y jugaron con todo su corazón “.

“Simplemente jugamos nuestro juego y jugamos muy bien”, dijo Jason Albritton , un corredor junior. “Tuvimos un montón de muchachos dando un paso al frente y me impresionó mucho cómo jugó nuestro equipo”.

El mariscal de campo titular de los Wolves, Kamarii Austin , calificó la victoria como “emocionante”.

“Porque estaba fuera”, dijo, “poder viajar en el autobús de regreso aquí sabiendo que ganamos y sabiendo que jugaríamos aquí para el próximo fue emocionante”.

Los Wolves derrotaron a Steinbrenner High School la semana siguiente después de perder ante ese equipo en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada.

“Fue bastante agridulce”, dijo Yockey. “Nos volaron las puertas el año pasado en el juego de los playoffs y esa fue una de las cosas de las que hablamos cuando regresamos en enero como equipo y es cómo nos sentimos cómodos porque llegamos a los playoffs y no lo hicimos. quiero ser un equipo que esté satisfecho solo por estar allí ”.

Este equipo está lejos de estar satisfecho. Están reescribiendo los libros de historia en Newsome High School y están disfrutando mucho de todo el proceso.

“Nuestro equipo está muy preparado”, dijo Albritton. “Hemos estado trabajando muy duro y merecemos ganar este juego”.

Compartió algunas historias para respaldar su declaración.

“Estoy muy impresionado con cómo hemos podido progresar”, dijo, “porque tuvimos un largo descanso debido a COVID y estoy muy impresionado con la forma en que la gente sigue trabajando duro incluso durante ese descanso”.

Los Wolves se perdieron partidos consecutivos debido al virus pero, aunque no pudieron practicar juntos en el campo, decidieron fortalecer su conocimiento del deporte fuera del campo.

“Hicimos todo lo posible para reunirnos en grupos pequeños y trabajar en jugadas fuera del fútbol, por lo que tenemos muchos muchachos que se dedican a jugar al fútbol”, dijo Albritton.

También atribuyó el éxito del equipo a las relaciones en el equipo.

“Somos un equipo muy unido”, dijo. “Nos gustamos mucho y no hay muchos cabezazos”.

“Todos aquí”, dijo Huffman, “todos nos amamos. Todos pasamos cada minuto del día juntos. Hablamos todo el tiempo y no daría nada por un equipo diferente. Nunca he formado parte de un equipo de playoffs que haya llegado tan lejos. Todo el mundo está aquí para el viaje y queremos que dure el mayor tiempo posible “.