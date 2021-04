Tim Tebow concede un deseo especial de cumpleaños a una mujer de 105 años

RIDGELAND, Mississippi (WJTV) – Cuando cumpla 105, puede que no haya mucho que desee para su cumpleaños, pero una mujer de Mississippi tenía un deseo y era conocer a la leyenda de los Florida Gators, Tim Tebow.

Después de que su historia fuera noticia la semana pasada , le concedió su deseo.

Durante cuatro años, la cuidadora de Cora Belle Edison, Gilda Crawford, ha estado tratando de llamar la atención de Tebow. Dijo que Edison siempre ha admirado el talento y la devoción de Tebow por su religión. Después de que la historia salió al aire la semana pasada, llamó la atención del equipo de Tebow.

Este fin de semana, Edison celebró su cumpleaños con su familia y lo más destacado fue un mensaje especial de Tebow.

“Hola, señora Edison. Soy Tim Tebow. Quería hacer este video y decirle feliz cumpleaños. Sé que el martes pasado cumplió 105 años y eso es increíble”, dijo.

Tebow continuó: “También sé que tenemos mucho en común. Sé que tienes cinco hijos, y yo soy el bebé de cinco, así que tenemos eso en común, y sé que eras enfermera, y amas ayudar a la gente y eso es también lo que me siento llamado a hacer. Pero lo más importante, sé que amas al Señor, que es lo más importante “.

Los dos pueden estar separados en edad por más de 70 años, pero comparten una conexión a través de la fe.

“Sé que has dejado tal legado con tanta gente de la forma que has dado, de la forma en que has compartido, de la forma en que te has preocupado y de la forma en que has amado. Pero lo más importante, has hecho todas esas cosas porque amas a Jesús, porque él nos amó primero. Así que quiero decirte feliz cumpleaños, pero también quiero felicitarte por dejar un impacto tan grande “.

Crawford dijo que Edison estaba agradecido por el mensaje.

“Esto es maravilloso. Esto es para ella. Hice todo lo que tenía que hacer por ella”, dijo Crawford. “Dios te bendiga, y realmente espero tener la oportunidad de verte y darte un abrazo. Pero incluso si no tengo la oportunidad aquí en la Tierra, sé que lo haré, y espero con ansias ese día”.

Crawford dijo que si este es el último recuerdo de cumpleaños de Edison, está agradecida de que pueda ser este.