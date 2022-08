Tiger Woods rechazó una oferta que, según Greg Norman, estaba “en algún lugar de ese vecindario” de $ 700 millones a $ 800 millones para participar en la serie LIV Golf financiada por Arabia Saudita.

Durante una aparición en Fox News con Tucker Carlson que se transmitió el lunes por la noche, Norman confirmó lo que le dijo al Washington Post en una historia hace dos meses. Norman le dijo al Post en junio que la oferta era “alucinantemente enorme; estamos hablando de nueve dígitos altos”.

Woods se ha opuesto a LIV Golf desde fines del año pasado, y pronunció sus comentarios más fuertes en el Abierto Británico cuando dijo que los jugadores que tomaron el dinero financiado por el fondo soberano de Arabia Saudita habían “dado la espalda” al PGA Tour que hizo ellos famosos.

No quedó claro cuándo se le hizo una oferta a Woods.

“Ese número estaba disponible antes de que me convirtiera en CEO. Así que ese número ha estado ahí, sí”, dijo Norman en la entrevista de Fox News, que tuvo lugar el domingo en Trump National en Bedminster, Nueva Jersey, donde se llevó a cabo el tercer LIV Golf Invitational.

“Y mira, Tiger mueve agujas y, por supuesto, tienes que buscar lo mejor de lo mejor”, dijo Norman. “Así que originalmente se habían acercado a Tiger antes de que yo me convirtiera en CEO. Entonces, sí, ese número estaba en algún lugar de ese vecindario”.

Varios informes del Reino Unido han dicho que Phil Mickelson recibió un bono por firmar de $ 200 millones, mientras que Dustin Johnson recibió $ 150 millones. Los campos de 48 jugadores, que juegan 54 hoyos sin corte, ofrecen $25 millones en premios en cada evento. Norman anunció un calendario de 14 torneos para el próximo año.

LIV Golf actualmente tiene solo un jugador, Johnson en el No. 18, de los 20 mejores del mundo.

La fuente de financiación ha generado fuertes críticas a la serie y a los jugadores que se han alistado porque se considera un intento de distraer la atención de su historial de derechos humanos y los vínculos con los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Cuando se le preguntó por qué la gira de su rival ha causado tanto alboroto entre los fanáticos del golf estadounidenses, Norman respondió claramente: “No lo sé”.

“Realmente no me importa”, dijo Norman. “Simplemente amo mucho el juego y quiero hacer crecer el juego de golf y nosotros en LIV vemos esa oportunidad no solo para los hombres sino también para las mujeres”.

El LIV Golf Invitational está apagado durante un mes durante los playoffs de la Copa FedEx en el PGA Tour, regresa el fin de semana del Día del Trabajo aproximadamente una hora al oeste de Boston, y luego, dos semanas después, se juega en los suburbios de Chicago.

