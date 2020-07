Tampa Bay Rowdies regresará en el fin de semana inaugural del Campeonato de la USL

MOORESVILLE, NC ( WNCN ) - El piloto de NASCAR Corey Lajoie tendrá "Trump 2020" estampado sobre su auto durante nueve carreras por cortesía de una asociación entre su equipo de carreras y un comité de acción política que apoya al presidente Donald Trump.

El equipo de Lajoie, Go Fas Racing, anunció la asociación con el Patriots of America PAC el miércoles. Lajoie debutará el patrocinio cuando su auto No. 32 llegue a la pista para el prestigioso Brickyard 400 el domingo.