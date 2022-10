TAMPA, Fla. (WFLA) – Los Tampa Bay Lightning han suspendido al defensa Ian Cole mientras la NHL investiga denuncias por presunto abuso sexual.

El equipo decidió suspender al veterano de 13 años de la NHL después de que una usuaria de Twitter afirmara que Cole la acosó y agredió sexualmente durante años, comenzando cuando era menor de edad en la escuela secundaria. La usuaria anónima también afirmó que Cole aprovechó su condición de atleta profesional y supuestamente abusó sexualmente de al menos otra adolescente.

“Ian se sintió envalentonado para abusar emocional y sexualmente de mí y de otras mujeres porque la NHL fomenta una cultura de misoginia”, escribió. “La NHL debe responsabilizarse a sí misma y a sus jugadores por crear y permitir un entorno de comportamiento misógino y depredador”.

The Lightning emitió un comunicado diciendo que están al tanto de las acusaciones contra Cole y están cooperando con la liga en su investigación.

“Nuestra organización se toma muy en serio estas acusaciones”, dijo The Lightning. “Mientras continuamos recopilando más detalles, hemos decidido suspender a Ian Cole a la espera de los resultados de una investigación”.

Lightning también dijo que ningún miembro de su organización, incluidos los jugadores, hará más comentarios en este momento.

El domingo temprano, el comisionado adjunto de la NHL, Bill Daly, dijo a The Associated Press que la liga inició una investigación y agregó que no se enteraron de las acusaciones hasta que aparecieron en las redes sociales.