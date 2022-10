LOS ÁNGELES (AP) — Gabe Vilardi anotó un gol y una asistencia, Phillip Danault anotó por segundo partido consecutivo y los Kings de Los Ángeles derrotaron el martes 4-2 a los Lightning de Tampa Bay.

Blake Lizotte y Adrian Kempe anotaron un gol, Jonathan Quick hizo 24 salvamentos y los Kings rompieron una racha de 10 derrotas ante los Lightning.

“Sí, son un buen equipo. Han estado en la final de la Copa, sea lo que sea, tres años seguidos”, dijo Vilardi. “Pero como dije, creo que también somos un buen equipo, así que tenemos que vencer a equipos como este”. especialmente en el hielo de casa”.

Brandon Hagel y Nikita Kucherov anotaron, y Andrei Vasilevskiy permitió cuatro goles en 33 tiros en el primer partido de la gira de tres partidos de Tampa Bay por California.

“Tuvimos algunas miradas abiertas, y no podemos renunciar a ellas”, dijo el defensa de Lightning, Victor Hedman. “También tuvimos nuestras oportunidades. Fue una de esas noches que no salió como queríamos, así que vuelve a trabajar mañana”.

Los Kings anotaron dos veces en el segundo período, recuperando la ventaja con el gol de juego de poder de Vilardi a las 5:03 cuando desvió el tiro de bofetada de Drew Doughty.

“Tiene mucha confianza en el juego de poder en este momento”, dijo el entrenador de los Kings, Todd McLellan. “Creo que cuando sale de la pista todos los días, realmente está disfrutando el juego. Y se lo ha ganado”.

Lizotte hizo el 3-1 cuando anotó con un pase sin mirar de Brandt Clarke con 6:43 restantes.

“Sabía que tenía mucho tiempo y espacio en medio del hielo. Haz que suceda algo, y eso es lo que sucedió”, dijo Clarke.

Parecía que Hedman redujo a la mitad el déficit de Tampa Bay 49 segundos después, pero el gol fue anulado luego de que una entrada de los Kings mostró que Corey Perry estaba fuera de juego.

Kempe anotó su quinto de la temporada con 5:30 restantes en el tercero para una ventaja de 4-1, manteniendo el ritmo de Vilardi por el liderato del equipo.

Kucherov lo redujo a 4-2 con 2:16 por jugar y Vasilevskiy en el banquillo por un patinador extra.

Hagel anotó por segundo juego consecutivo con 4:46 restantes en el primer período, acorralando alerta el disco después de que Quick intentara desviar el pase de centro de Steven Stamkos. Hagel convirtió un revés para anular el primer gol de Danault a las 7:20.

“No hay necesidad de estresarse. Todos creen en esta sala que lo cambiaremos. Hay algunas adversidades durante todo el año, y resultó ser al comienzo del año para nosotros”, dijo Hagel.

ELIMINACIÓN

Los Kings habían perdido 10 juegos consecutivos ante los Lightning desde el 16 de enero de 2017, que fue la segunda racha activa más larga en la NHL detrás de las 19 derrotas consecutivas de Arizona contra Boston.

Esa racha incluyó perder cinco seguidos en casa en la serie, y Vasilevskiy había derrotado a Los Ángeles en siete aperturas consecutivas.

“No estuve aquí los 10, así que sé que hemos tenido dificultades con ellos desde que estoy aquí”, dijo McLellan.

CORTE DE ENERGÍA

Tampa Bay se fue de 4-0 en el juego de poder, sin poder convertir con una ventaja de dos hombres durante 40 segundos al comienzo del tercero.

“Bueno, básicamente vas a calificar las cosas si anotas o no. Obtienes un 5 contra 3 durante un período prolongado y no haces nada con él, no ayuda a tus posibilidades de ganar”, dijo el entrenador de los Lightning, Jon Cooper.

Los Ángeles fue 1 por 4 con la ventaja del hombre.

NOTAS: Kings F Viktor Arvidsson (enfermedad) fue un scratch tardío después de participar en los calentamientos. Jaret Anderson-Dolan lo reemplazó en la alineación, haciendo su debut en la temporada. … Los Bolts jugaron con 11 delanteros y siete defensas.

HASTA LA PRÓXIMA

Lightning: Juega en Anaheim el miércoles por la noche para completar el sur de California de forma consecutiva.

Reyes: Recibe a los Winnipeg Jets el jueves por la noche.