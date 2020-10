Sobre el fútbol: Brady floreciendo, Belichick fracasando

Tom Brady representó cinco touchdowns en un rentable viaje a Las Vegas. El entrenador que dejó en Nueva Inglaterra llevó a su equipo a seis puntos y una tercera derrota consecutiva.

Para aquellos que aceptan la premisa de que el mariscal de campo seis veces campeón del Super Bowl dejó a los Patriots para demostrar en otra parte que él era la columna vertebral de esa dinastía, bueno, lo está haciendo precisamente por Tampa Bay.

Mientras tanto, los Patriots actuales de Bill Belichick están agregando credibilidad a esa teoría.

Los Buccaneers han anotado 222 puntos, encabezando la liga, incluso por delante de los campeones defensores Chiefs. Tampa tiene marca de 5-2 y Brady es una gran razón para esa marca: por su brazo, por su liderazgo, por su astucia.

Por todos los rasgos que lo han convertido en el mariscal de campo más exitoso de la era del Super Bowl.

El ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski, celebra con el mariscal de campo Tom Brady, a la izquierda, luego de que Gronkowski anotó un touchdown contra los Raiders de Las Vegas durante la primera mitad de un juego de fútbol de la NFL, el domingo 25 de octubre de 2020 en Las Vegas. (Foto AP / David Becker)

Esperar que Brady ofrezca mucha información sobre sus actuaciones, particularmente en medio de una temporada, es como, bueno, esperar lo mismo de Belichick. Pregúntele al mariscal de campo de 43 años sobre lo que hizo y obtendrá:

“Estamos 5-2, en un lugar decente, no del todo a mitad de año. Nos queda mucho fútbol. Vamos a necesitar a todos, y vamos a necesitar lo mejor de todos. Y vamos a esperar lo mejor de todos, y vamos a tratar de enfrentar el desafío cada semana ”.

En cuanto a enfrentar el desafío, en sus últimos cinco juegos Brady tiene 15 pases de TD y una intercepción. En una ciudad nueva, con un uniforme diferente, con un conjunto completamente nuevo de compañeros de equipo, y durante una pandemia de coronavirus que básicamente despojó a los equipos de entrenamientos en persona organizados durante meses.

“Creo que es conocer mejor a los muchachos, conocer mejor el sistema, todo lo que cambiamos cada semana”, dijo el entrenador de los Bucs, Bruce Arians, quien está recibiendo el tipo de contribuciones incomparables de Brady de las que Belichick se benefició durante dos décadas.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (12), celebra después de hacer un pase de touchdown al receptor abierto Scott Miller, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de octubre de 2020 en Las Vegas. (Foto AP / Isaac Brekken)

“Hay tan buena comunicación de lo que estamos tratando de hacer, hacia dónde debería ir la pelota en comparación con cada cobertura. Es solo un crecimiento total en la ofensiva”.

Si bien los sueños de una carrera profunda en la postemporada fluyen a través de Bucs Nation, la atmósfera en Nueva Inglaterra es un poco más oscura. Por ahora, llámelo flotar en Foxborough.

La derrota de 27 puntos de los Patriots ante San Francisco fue la mayor en casa con Belichick, según Elias Sports Bureau. Habían pasado 286 juegos sin una racha de tres derrotas consecutivas, el lapso más largo entre las diapositivas de tres juegos en la historia de la NFL. Nueva Inglaterra cayó a 2-4 por primera vez desde la primera temporada de Belichick en 2000, cuando los Patriots terminaron 5-11.

El año pasado, Brady no fue el mariscal de campo.

Hace una semana, los Patriots no permitieron un touchdown y aun así perdieron ante Arizona. Esta vez, no anotaron un touchdown. La defensa no es terrible, pero difícilmente es una batidora mundial. La ofensiva es inepta y está perdiendo al campeón mundial ahora en Tampa.

Considere que Julian Edelman, un receptor en el límite del Salón de la Fama durante sus primeras 10 temporadas en la NFL, se perdió una por una lesión, casi se olvida sin Brady. Edelman tiene cinco recepciones en total en las últimas dos derrotas en casa.

Severo como siempre, Belichick habló en generalidades después de la derrota 33-6 ante los Niners que dejó a Nueva Inglaterra 2 1/2 juegos detrás de los Bills, con un viaje a Buffalo el próximo fin de semana.

“Creo que debemos hacer un mejor trabajo en todas las áreas. No creo que se pueda decir nada en lo que no necesitemos trabajar ”, dijo Belichick. “Obviamente no fuimos buenos en tercera oportunidad a ambos lados de la pelota. No fuimos buenos en el área roja. No pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Dimos la vuelta a la pelota. Una comida para llevar, básicamente. Así que simplemente necesitamos ser mejores en todas partes “.

Es posible que eso suceda. Cam Newton, quien ha sido terrible en dos juegos desde que dio positivo por COVID-19, podría darle la vuelta. Los receptores pueden comenzar a abrirse. La línea ofensiva, devastada por las lesiones, podría recuperarse y fusionarse.

El entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick, a la derecha, da instrucciones al apoyador Ja’Whaun Bentley (51) en la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los 49ers de San Francisco, el domingo 25 de octubre de 2020, en Foxborough, Mass. ( Foto AP / Charles Krupa)

Pero es obvio que falta algo. En realidad, falta mucho: todo lo que el No. 12, ahora en peltre de los Buccaneers, trajo al campo, al vestuario y a la cultura de Nueva Inglaterra.

“Si dejas que Tom Brady se quede atrás y estudie el campo, él ha demostrado durante 20 años y lo ha demostrado durante 21 años, que sigue siendo uno de los mejores”.

Ese fue el entrenador de los Raiders, Jon Gruden, el domingo. Me pregunto si Belichick estaba pensando lo mismo.

