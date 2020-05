Shaquil Barrett dona más de 100 comidas al personal del Hospital General de Tampa

TAMPA, Florida (WFLA) – El apoyador de los Buccaneers Shaquil Barrett y su esposa Jordanna Barrett pasaron el jueves por la mañana entregando más de 100 comidas a las enfermeras y al personal del Hospital General de Tampa.

“La oportunidad surgió de uno de los muchachos de mi agencia”, dijo Barrett. “Me dijo que había una oportunidad de retribuir y ayudar a los respondedores de primera línea y es una oportunidad que mi esposa y yo saltamos porque con todo lo que está sucediendo en el mundo tenemos que mostrar nuestro apoyo, demostrar que nos importa. Todos están afectados. Está afectando a todos, así que solo tuvimos que saltar y asociarnos con Eat Right y demostrar que nos importa, y seguir demostrando que nos importa porque no ha terminado solo con esto. Estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar.”

Los cofundadores de Barrett y Eat Right Meal Plans, Cameron Fulks y Colby Fox, descargaron las comidas de su automóvil en carros para llevarlas al hospital para las enfermeras, que han estado trabajando incansablemente durante la pandemia de coronavirus para brindar atención a sus pacientes.

Barrett, Fulks y Fox se reunieron con dos enfermeras del hospital que salieron para agradecerles personalmente por el trabajo que estaban haciendo.

“Es muy emotivo porque el equipo de enfermería aquí está muy dedicado a nuestros pacientes y a nuestra comunidad y a dar”, dijo Wendi Goodson-Celerin, vicepresidenta de cuidados agudos, neurociencia y ortopedia del Hospital General de Tampa.

“Es lo que hacemos, somos compasivos con nuestra atención, estamos allí cuando las familias no están allí y para ver este tipo de apoyo, solo la efusión de nuestra comunidad para mostrar su aprecio, solo te da escalofríos, “Goodson-Celerin dijo:” Simplemente refuerza que lo que hacemos, es reconocido. Es apreciado. Lo vivimos y lo hacemos todos los días porque eso es lo que nos encanta hacer y saber que nuestra comunidad nos respalda y nos muestra esto. los actos amables son simplemente increíbles. En este momento difícil, es justo lo que este mundo necesita ver más “.

“Probablemente todos sabemos esto, pero a veces son las pequeñas cosas las que más significan”, dijo Candace Amato, Directora de Enfermería de la División de Medicina de TGH. “El hecho de que [the nurses] no tengan que preocuparse por tener que abandonar la unidad para ir a comer. Nos enorgullece ser enfermeras. Nos enorgullece estar en esta comunidad. Este es un momento sin precedentes así que el hecho de que todos podamos unirnos, independientemente de lo que esté sucediendo, que tengamos el amor y el apoyo de la comunidad y la gente es más significativo de lo que podría expresar con palabras “.

La compañía que proporcionó los alimentos, Eat Right, es un servicio de entrega de comidas con sede en Tampa que realiza envíos a nivel local y también en Dallas, Texas, y pronto entregará en todo el país.

Trabajan y entregan comidas a muchos de los jugadores de Buccaneers, que fue el origen de esta asociación con Barrett para devolver algo que ya era parte de la misión de Eat Right.

“Se siente bien salir y mostrarles mi agradecimiento”, dijo Barrett. “No puedo imaginar por lo que han estado pasando. Veo las noticias, veo casos y números, y en realidad no son números. Son personas a las que ven a diario que no lo logran y es triste No puedo imaginar por lo que están pasando. Solo para mostrarles algo de aprecio, eso es todo lo que estoy tratando de hacer. Solo hágales saber que no sé lo que están haciendo, pero puedo intentarlo. para entenderlo “.

“Cuando comenzó esta pandemia, pensamos que definitivamente era hora de que nos aseguráramos de hacer todo lo posible por los empleados de primera línea”, dijo Fulks. “Desde el inicio de Eat Right, hemos donado una comida por cada comida que hemos preparado. Pero desde que comenzó la pandemia desde principios de marzo, hemos estado alimentando a 1,000 empleados de primera línea en varios hospitales, oficinas del sheriff , departamento de policía, la oficina del alcalde. Definitivamente queríamos hacer lo que pudiéramos para ayudar a nuestra comunidad “.

Para obtener más información sobre Eat Right, haga clic aquí .